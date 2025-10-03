OPPO julkaisee Reno14-puhelinmalliston Suomessa
OnePlussan emoyhtiönä tunnettu OPPO rantautuu pohjoismaihin kahdella älypuhelimella
Kiinalainen teknologiayritys OPPO rantautuu Suomen markkinoille. OnePlussan emoyhtiönä tunnettu valmistaja tuo Pohjoismaissa myyntiin kaksi Reno14-älypuhelinta, jotka ovat Reno14 5G sekä Reno14 F 5G. Malliston erikoisuutena ovat vahvat AI-toiminnot sekä persoonallinen muotoilu.
OPPO kertoo puhelimien olevan vasta ensimmäinen askel matkalla laajempaa tarjontaa sekä saatavuutta. Tulevien kuukausien ja vuosien aikana on luassa lisää puhelimia, älykelloja, kuulokkeita sekä tabletteja.
Reno 14 5G sisältää 6 000 mAh akun ja IP69-luokituksen
Reno14 5G on avausmalliston edistyneempi vaihtoehto. Siinä on 6,59-tuumainen AMOLED-näyttö 1,5K-resoluutiolla, HDR10+ -tuella sekä 120 Hz virkistystaajuudella. Selustassa on 50 megapikselin kamera 3,5x zoomilla sekä kolminkertaisella salamalla. Kamerassa on tuki 4K HDR -videotuki, lyhyen ja pitkän valotuksen yhdistävä AI Motion Photo 2.0 -toiminto sekä useita editointityökaluja. Kuvista saa esimekiksi poistettua häikäisyn tai ylimääräiset häiriötekijät.
ColorOS 15 -ohjelmisto tarjoaa AI Call Summary- ja AI Mind Space -toiminnot keskustelujen sekä tietojen hallintaan. Malli on IP69-luokiteltu ja siinä on kookas 6 000 mAh akku SUPERVOOC-pikalatauksen tuella.
Puhelimen hinta Suomessa on 549 €.
Reno14 F tarjoaa edullisemman vaihtoehdon
Reno14 F 5G on edullisempi Android-puhelin, jossa on niin ikään 6,57-tuumainen AMOLED-näyttö 120 Hz virkistystaajuudella sekä 10-bittisellä värisyvyydellä. Kamerassa on kaksoissalama sekä AI Motion Photo 2.0 -toiminto.
Malli tukee monia AI-toimintoja, joista valokeilaan nostettiin erityisesti AI Eraser sekä AI Perfect Shot. Malli on niin ikään IP69-luokiteltu sekä 6 000 mAh akulla varustettu. Myös SUPERVOOC-pikalataus saapuu budjettimalliin.
Puhelimen hintalappu on julkaisussa 399 €.
OPPO saapuu Suomeen
"Pohjoismaat ovat meille tärkä markkina-alue. Aiomme työskennellä paikallisesti, tuoda tuotekokemuksia kuluttajille sekä laajentaa kumppanuuksiamme pitkäjänteisesti", kertoi OPPO:n Pohjoismaiden toimitusjohtaja Jeremy Geng.
Helsingissä järjestetyssä esittelytilaisuudessa kerrottiin OPPO:n valmistautuvan monien eri laitteiden julkistukseen. Vaikka tarkkoja ajankohtia ei vielä kerrottu, tulevien kuukausien aikana nähdään monia puhelinmallistoja. Tähtäimessä ovat ainakin OPPO A5 Pro sekä lippulaivamalli OPPO Find 9X.
OPPO Reno14 -mallisto saapuu myyntiin 3. lokakuuta 2025 ja se on saatavissa Pohjoismaissa Power-kaupoista.
Hinta ja saatavuus
Reno14-mallisto on tarjolla toistaiseksi yksinoikeudella Powerilla. Reno14 5G on saatavissa opaalinvalkoisena sekä kirkkaanvihreänä 549 eurolla, kun taas samoissa sävyissä kaupattava Reno14 F 5G kustantaa 399 €.
