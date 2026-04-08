Tulevien iPhone-mallien uudistukset vaikuttavat jäävän minimaalisiksi

Vuodon mukaan iPhone 17 on "muotoilultaan lähes muuttumaton"

Myös iPhone Air 2:n ulkonäkö pysyy entisenlaisena

Uudistukset jäänevät monelle turhankin pieniksi

Mikäli odotat iPhone 18:n ja iPhone Air 2:n tuovan mukanaan merkittäviä uudistuksia, joutunet pettymään. Tuoreen vuodon mukaan kumpikin Applen puhelin pysyttäytyy nimittäin lähes ennallaan edeltäjäänsä nähden, eikä ainakaan muotoilun saralla nähdä käytännössä minkäänlaisia uudistuksia.

Väitteen takana on Fixed Focus Digital, joka kertoi asiasta kiinalaisella Weibo-alustalla. Lähteen mukaan iPhone 18 saattaa muuttua aavistuksen koon osalta, mutta muotoilu itsessään pysyy identtisenä iPhone 17:ta verrattuna.

“Sisäpiirilähteiden mukaan iPhone 18 säilyy pääasiassa muuttumattomana, joskin koko saattaa hieman muuttua." Käytännössä erot lienevät siis isoimmillaankin millimetrejä suuntaan tai toiseen.

Artikkeli jatkuu alla

iPhone Air 2:n osalta Fixed Focus Digital kertoo puhelimen olevan “normaalia iterointia.” Tältäkin osin muutokset jäänevät pieniksi, eikä edes aiemmin huhuissa mainittua toista takakameraa kannata pitää itsestäänselvyytenä.

Kaikkinensa Apple vaikuttaakin pelaavan seuraavien peruspuhelimiensa kanssa erittäin varovaisesti. Luvassa lienee uudet suorittimet sekä mahdollisia muita komponenttimuutoksia, mutta erityisen merkittävästä päivityksestä ei kannata tältä erää haaveilla.

Emme pidättelisi hengitystä

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Kun iPhone Air julkaistiin, olivat monien odotukset korkealla. Erityisesti puhelimen todella ohut muotoilu herätti kiinnostuksen, vaikkakin tyytyminen vain yhteen kameraan oli merkittävä rajoitus iPhone 17 Prohon verrattuna.

Aiempien huhujen mukaan iPhone Air 2 olisi saamassa kaksoiskameran, mikä tuntuu luontevalta askeleelta eteenpäin. Jos Fixed Focus Digitalin tiedot pitävät paikkansa ja tämä jää haaveeksi, vaikuttaisi malli olevan tälläkin kertaa turhan rajoittunut iPhone 18 -perusmalliin saati Pro-puhelimiin nähden.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

Syy muutosten vähäisyyteen saattaa johtua ohjelmistosta. Apple vaikuttaa valinneen iOS 27:n, macOS 27:n, watchOS 27:n sekä muiden käyttöjärejstelmien painopisteeksi vakauden, parantuneen käyttökokemuksen sekä ongelmien korjaamisen. Uudet toiminnallisuudet loistavat täten poissaolollaan, jotta nykyiset järjestelmät saataisiin toimimaan mahdollisimman hyvin.

On myös mahdollista, ettei Apple yksinkertaisesti näe tarvetta laitteidensa muotoilun tai toiminnallisuuden parantamiselle. Puhelinmarkkinoilla ei ole tavattu nähdä suuria muutoksia enää vuosiin, joten inkrementaaliset päivitykset saattavat olla monelle riittävä peruste laitteen päivittämiseen. Ja kun iPhone Air on vasta debytoinut markkinoilla, ei muotoilun uudistaminen ole vielä tarpeen.

Olipa syy mikä tahansa, vuoden 2026 parhaat iPhone-mallit saattavat olla hyvin samankaltaisia kuin viimevuotisetkin.