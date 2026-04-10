Ny lekkasje hevder at de neste iPhonene kan bli «stort sett uendret» i design

Lekkasje hevder at iPhone 18 vil bli «stort sett uendret» i design

Samme kilde sier at iPhone Air 2 bare vil få minimale utvendige justeringer

Det kan bety at iPhone-fans kan hoppe over neste generasjon

Hvis du håpet på store endringer på iPhone 18 og iPhone Air 2, kan det være på tide å dempe forventningene. Et par nye lekkasjer antyder at Apple bare vil gjøre svært små endringer på disse kommende enhetene når de lanseres i 2027, med i hovedsak ingen nyheter når det gjelder utseende.

Denne opplysningen kommer fra tipseren Fixed Focus Digital, som skrev på den kinesiske sosiale medieplattformen Weibo om hva de forventer av de kommende enhetene. Når det gjelder iPhone 18, hevder tipseren at modellen kan få noen mindre endringer i størrelse, men at designet ellers vil være identisk med iPhone 17.

Mer spesifikt skrev Fixed Focus Digital følgende, ifølge Google Translate: «Bransjekilder oppgir at standardversjonen av iPhone 18 vil forbli stort sett uendret i utseende, bortsett fra en mulig liten forskjell i størrelse.» Det høres neppe ut som en større redesign.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Når det gjelder iPhone Air 2, mener Fixed Focus Digital at det vil være en «normal iterasjon». Det antyder at vi ikke bør forvente noe spesielt uventet, inkludert tillegget av et andre kamera, som tidligere lekkasjer har hevdet er på vei. Alt i alt ser det ut til at Apples neste ikke-Pro iPhone-modeller ikke vil få mange eksterne endringer. Jeg forventer at de vil få nye brikker og kanskje noen innvendige oppgraderinger, men hvis du håper på et nytt design, kan du bli skuffet.

Ikke ha for store forhåpninger

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Jeg fulgte lanseringen av den første iPhone Air med stor interesse, men bestemte meg til slutt for å ikke kjøpe den. Min iPhone 16 Pro var bare ett år gammel den gangen og gjorde alt jeg trengte. Selv om iPhone Airs ultratynne design var fascinerende, likte jeg ikke tanken på å måtte gi opp to kameralinser for å få den.

Tidligere lekkasjer som hevdet at iPhone Air 2 ville ha to bakre kameraer pirret interessen min litt, men hvis Fixed Focus Digital nå er riktig, og den ideen ikke blir virkelighet, ser jeg ikke mye grunn til å bytte til iPhone Air 2. Hvis det sies at enda mindre vil skje med iPhone 18, er den modellen rett og slett ikke noe for meg.

Hvorfor skulle Apple velge å gjøre så få endringer på telefonene sine? En mulig forklaring er selskapets programvare. Apples strategi for sine kommende operativsystemer, iOS 27, macOS 27 og watchOS 27, skal angivelig fokusere mer på stabilitet. Tanken er å forbedre brukeropplevelsen og fikse feil i stedet for å legge til massevis av nye funksjoner. Ved å begrense maskinvareendringer reduserer Apple også behovet for å tilpasse programvare for nye komponenter.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

En annen mulighet er at Apple rett og slett er fornøyd med hvordan telefonene deres ser ut akkurat nå. Innovasjonstakten innen mobiltelefoner har avtatt de senere årene ettersom designet har stabilisert seg. Selv om iPhone Air i seg selv var en relativt stor forandring for Apple, er den bare ett år gammel, noe som kan gjøre det vanskelig å rettferdiggjøre et nytt design nå.

Uansett årsak er det verdt å påpeke at Fixed Focus Digitals data motsier det noen andre lekkasjer har sagt. Til syvende og sist vil vi ikke vite sikkert hva Apple planlegger før de nye enhetene faktisk blir avduket, noe som nå ser ut til å skulle skje neste år. Men basert på de siste ryktene, ville jeg ikke holdt pusten for noen større endringer.