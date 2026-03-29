Mina två största önskningar för watchOS 27 är inte nya funktioner – det är förbättringar

Jag ska vara ärlig: jag är en stor Apple-fanboy. Jag har använt Apples klocka i nästan ett decennium och gick från en tveksam skeptiker till en total anhängare så fort jag lånade en väns Watch för att se vad allt ståhej handlade om. Enheten är, enligt mig, den bästa smartklockan man kan köpa för pengar.

Det betyder dock inte att den är perfekt. Det finns flera aspekter av Apples enhet som jag är mindre förtjust i, från batteritiden på en dag till de svindlande priserna på dess armband. Det finns dock två Apple Watch-irritationsmoment som toppar min lista över problem: wrist flick-gesten och Live Activities. Båda är återkommande källor till frustration i min dagliga användning.

Med Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) runt hörnet hoppas jag på några förändringar i sommar. Här är varför dessa två funktioner irriterar mig så mycket och vad jag hoppas att Apple gör för att fixa dem.

1. Wrist Flick

När den introducerades som en del av watchOS 26 sommaren 2025 presenterades Apple Watchs wrist flick-gest som ett snabbt och smidigt sätt att avfärda notiser med en hand. Allt som krävdes, sa Apple, var en snabb bakåtrörelse med handleden och alla aviseringar på skärmen skulle försvinna utan att du behövde använda den andra handen.

I praktiken har jag dock upplevt att gesten är frustrerande opålitlig. Ibland registrerar den helt enkelt inte min rörelse, vilket gör att jag upprepade gånger vrider handleden medan notisen ligger kvar på skärmen och hånfullt ignorerar min irritation. Andra gånger höjer jag handleden för att kolla aviseringen, men min Watch tolkar själva rörelsen som en wrist flick-gest och avfärdar notisen trots att jag egentligen ville läsa den.

Med andra ord upplever jag ofta att wrist flick inte fungerar när den borde och fungerar när den inte borde.

Problemet förvärras av hur inkonsekvent den är. Wrist Flick är inte alltid ett problem för mig – ibland fungerar den faktiskt perfekt. För det mesta triggar inte gesten när jag höjer handleden för att läsa ett meddelande. Men ibland gör den det och watchOS misstolkar frustrerande nog min avsikt.

Det gör det väldigt svårt att avgöra om jag gör något fel eller om gesten bara är lite buggig. Jag kan aldrig veta när den kommer fungera och när den inte kommer göra det.

Trots det gillar jag idén bakom den. Precis som watchOS Double Tap-gest är Wrist Flick ett bra tillskott för de tillfällen när du bara har en hand fri men ändå vill kunna utföra en åtgärd på din Watch. I slutändan känns det dock som att funktionen behöver lite mer tid.

Förhoppningsvis fixar Apple till den på WWDC. Jag behöver inte en total omarbetning av wrist flick. Bara lite uppmärksamhet så att den blir mer konsekvent.

Det finns rapporter om att iOS 27 (som presenteras på WWDC) kommer att fokusera mycket mer på prestanda- och stabilitetsförbättringar än på nya funktioner. Förhoppningsvis gäller det även watchOS 27 och att wrist flick får lite välbehövlig kärlek.

Live Activities

Även om jag uppskattar att min Apple Watch kan vidarebefordra sms från min iPhone, registrera mina träningspass och starta timers när jag är på språng vill jag för det mesta bara använda den som en vanlig vardagsklocka. Men det finns en funktion som ofta står i vägen för det: Live Activities.

Om du inte har använt Live Activities i watchOS ännu fungerar funktionen i princip som en automatiserad miniapp som speglar pågående aktiviteter från dina andra Apple-enheter. Om du till exempel spelar musik i Spotify på din Mac ser du en liten Spotify-widget med "spelas nu" på din Apple Watch.

Tanken är att ge dig ett sätt att styra vad du gör på dina andra enheter utan att behöva sitta framför dem. I Spotify-exemplet skulle du till exempel kunna pausa musiken direkt från handleden, även om du befinner dig en bit bort från din Mac.

Det låter som en ganska praktisk funktion och det är den ofta också. Mitt problem är hur Live Activities tenderar att ta över urtavlan, ofta utan att du ens märker det.

Jag använder en Apple Watch-urtavla med fyra av mina favoritkomplikationer runt kanten: datumet, batterinivån på min Watch, temperaturen och mina aktivitetsringar. Om jag trycker på en av dessa komplikationer får jag fram mer detaljerad information. Därför vill jag helst ha min urtavla synlig större delen av tiden så att jag snabbt kan använda dessa komplikationer på ett smidigt sätt.

Widgetarna som startas av Live Activities stör dock detta. När en Live Activity tar över min Watch-skärm måste jag först stänga den för att komma åt mina komplikationer och sedan öppna den igen för att få funktionaliteten som Live Activities erbjuder. Det stör det sätt jag vill använda min klocka på.

Dessutom startar Live Activities automatiskt – du öppnar dem inte manuellt. Därför glömmer jag ofta att de finns där. Jag lyfter handleden för att kolla tiden eller trycka på en komplikation, bara för att upptäcka att informationen jag behöver är dold bakom något som inte ens händer på min Apple Watch utan i stället på någon av mina andra enheter. Det gör att det känns som att min Watch prioriterar något som är mindre viktigt och mindre relevant för mig.

Jag är medveten om att jag kan stänga av Live Activities på min Apple Watch – jag skrev faktiskt en guide om hur man gör det – men problemet är att alternativen är väldigt begränsade. I princip kan du antingen stänga av Live Activities helt eller låta dem vara som de är. Visst kan du stänga av Live Activities per app, men du kan egentligen inte ändra hur de fungerar. Det är ett antingen-eller-läge, av eller på, med väldigt lite däremellan.

Jag skulle föredra ett alternativ som ligger någonstans mellan att funktionen helt tar över skärmen och att Live Activities inte finns alls. Jag har faktiskt en idé om hur det skulle kunna fungera.

Den idén kommer faktiskt direkt från Apple i form av Smart Stack hints. Det är små ikoner som dyker upp på din Watch när Apple tror att du kanske vill använda dem, till exempel ett träningsförslag precis när du brukar starta din dagliga joggingtur klockan åtta. Allt detta styrs genom att använda AI för att förutse vad du kanske vill göra med din Watch.

Varför inte ta bort AI-gissandet och i stället utöka dessa hints till att även gälla Live Activities? När du börjar spela musik på din Mac skulle din Watch kunna visa en liten Spotify-ikon längst ner på skärmen. Ett tryck och hela Live Activity öppnas. Det skulle vara en bra kompromiss – du får fortfarande funktionaliteten i Live Activities utan att funktionen dominerar skärmen.

Innan du säger att detta redan finns vet jag att det finns en växel som heter Auto-Launch Live Activities i inställningsappen på Apple Watch och att man genom att stänga av den hindrar Live Activities från att starta automatiskt. Men om du gör det begränsas appen som annars skulle trigga Live Activity till en liten ikon högst upp på skärmen – en ikon som jag har svårt att träffa ungefär hälften av gångerna. Smart Stack hints är däremot lite större och därför mycket enklare att trycka på.

Dessutom öppnar den nuvarande lösningen (att trycka på den lilla ikonen längst upp på skärmen) hela Watch-appen. En Smart Stack hint skulle i stället starta en Live Activity, vilket ofta bevarar viktig information från urtavlan, som klockan. Personligen föredrar jag det senare.

Att göra den här idén till verklighet är något jag verkligen skulle vilja se på WWDC. Apple har redan lagt grunden i form av Smart Stack hints. Nu behöver företaget bara öppna upp systemet för Live Activities och justera funktionen lite.

Och vem vet, kanske kommer Apple på något ännu bättre. För ett företag som är känt för sin intuitiva mjukvara är jag säker på att det kan ta fram något imponerande. Jag kommer att följa presentationen med spänning.