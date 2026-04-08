Ny läcka hävdar att nästa iPhones kan bli "i stort sett oförändrade" desigmässigt – och jag hoppar redan över den här generationen

En läcka hävdar att iPhone 18 blir “i stort sett oförändrad" desigmässigt

Samma källa säger att iPhone Air 2 bara får minimala yttre justeringar

Det kan innebära att nästa generation är en att hoppa över för iPhone-fans

Om du har hoppats på stora förändringar i iPhone 18 och iPhone Air 2 kan det vara läge att dämpa förväntningarna. Ett par nya läckor tyder nämligen på att Apple bara kommer att göra mycket små förändringar i dessa kommande enheter när de lanseras 2027, med i princip inga nyheter när det gäller det yttre utseendet.

Den uppgiften kommer från läckan Fixed Focus Digital, som skrev på den kinesiska sociala medieplattformen Weibo om vad de förväntar sig av de kommande enheterna. När det gäller iPhone 18 hävdar läckan att modellen kan få vissa mindre förändringar i storlek, men att designen i övrigt kommer att vara identisk med iPhone 17.

Mer specifikt skrev Fixed Focus Digital enligt Google Translate följande: “Branschkällor uppger att standardversionen av iPhone 18 i stort sett kommer att förbli oförändrad i utseendet, förutom en möjlig liten skillnad i storlek.” Det låter knappast som någon omfattande redesign.

När det gäller iPhone Air 2 menar Fixed Focus Digital att det blir en “normal iteration”. Det antyder att vi inte ska förvänta oss något särskilt oväntat, inklusive tillägget av en andra kamera, vilket tidigare läckor har hävdat skulle vara på väg.

Sammantaget verkar det alltså som att Apples nästa iPhone-modeller som inte är Pro-varianter inte kommer att få särskilt många yttre förändringar. Jag räknar med att de får nya chip och kanske några interna uppgraderingar, men om du hoppas på en ny design kan du bli besviken.

Hoppas inte på för mycket

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Jag följde lanseringen av den ursprungliga iPhone Air med stort intresse, men valde till slut att inte slå till. Min iPhone 16 Pro var då bara ett år gammal och gjorde allt jag behövde. Även om iPhone Airs extremt tunna design var fascinerande gillade jag inte tanken på att behöva ge upp två kameralinser för att få den.

Tidigare läckor som påstod att iPhone Air 2 skulle få två bakre kameror väckte mitt intresse lite igen, men om Fixed Focus Digital nu har rätt och den idén inte blir verklighet ser jag ingen större anledning att byta till iPhone Air 2. Om ännu mindre sägs hända med iPhone 18 är den modellen helt enkelt inget för mig.

Varför skulle Apple välja att göra så få förändringar i sina telefoner? En möjlig förklaring är företagets mjukvara. Apples strategi för sina kommande operativsystem, inklusive iOS 27, macOS 27 och watchOS 27, ska enligt uppgifter fokusera mer på stabilitet. Tanken är att förbättra användarupplevelsen och åtgärda buggar snarare än att lägga till massor av nya funktioner. Genom att begränsa hårdvaruförändringar minskar Apple också behovet av att anpassa mjukvaran för nya komponenter.

En annan möjlighet är helt enkelt att Apple är nöjda med hur deras telefoner ser ut just nu. Innovationstakten inom mobiltelefoner har avtagit de senaste åren när designen har stabiliserats. Även om iPhone Air i sig var en relativt stor förändring för Apple är den bara ett år gammal, vilket kan göra det svårt att motivera en ny design redan nu.

Oavsett vad orsaken är är det värt att påpeka att Fixed Focus Digitals uppgifter går emot vad vissa andra läckor har sagt. I slutändan får vi inte veta säkert vad Apple planerar förrän de nya enheterna faktiskt presenteras, något som nu verkar ske nästa år. Men baserat på de senaste ryktena tänker jag inte hålla andan i väntan på några stora förändringar.