5 saker vi vill se från iPhone 18 och iPhone 18 Pro

Med iPhone 17-serien gjorde Apple flera stora uppgraderingar, som bland annat helt nya designer, nya kameror med mera, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.

Här nedanför listar vi därför fem saker vi verkligen vill att iPhone 18-serien ska erbjuda. Vissa av önskemålen gäller specifika modeller medan andra gäller hela serien.

Det är tidigt för rykten om iPhone 18, så vi kan inte säga med någon större säkerhet vad som faktiskt kommer. Vi kan dock göra kvalificerade gissningar och alla dessa punkter skulle kunna förbättra Apples iPhone-utbud rejält.

1. En telezoomkamera till iPhone 18

iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Till och med basmodellerna i iPhone-serien är dyra telefoner, iPhone 17 har till exempel ett startpris på 10 995 kronor, men trots det får du fortfarande ingen telezoomkamera.

Det blir ännu mer uppenbart när man ser att Samsung Galaxy S25 i samma prisklass faktiskt har en telezoomkamera, och det är förmodligen iPhone 17-modellens främsta konkurrent. Google Pixel 10 har också en telezoomkamera, så det känns snålt av Apple att inte inkludera en.

Därför är detta något vi vill se med iPhone 18 – en telezoomkamera som kompletterar vidvinkel- och ultravidvinkellinserna.

Vi är dock inte särskilt optimistiska kring att detta faktiskt händer. Apple höjde trots allt basmodellens uppdateringsfrekvens till 120 Hz först i år och det är en ännu mer grundläggande funktion i en telefon i den här klassen.

2. Förbättrad AI

iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Apple är känt för att leverera bra hårdvara och mjukvara, men ett område där företaget ligger tydligt efter är AI. Jämfört med Googles Gemini och andra AI-alternativ som ChatGPT kan Apples försök inte konkurrera, så här behövs stora förbättringar.

Eftersom AI till stor del är mjukvara kan förbättringar potentiellt komma till befintliga iPhones ändå, men iPhone 18-seriens kraftfullare specifikationer skulle kunna göra en AI-uppdatering mycket mer imponerande.

Lyckligtvis verkar det som att stora förbättringar är på väg, även om de kanske inte kommer direkt från Apple. Enligt rapporter ska Apple använda en anpassad version av Googles Gemini för att driva Siris efterlängtade AI-uppgradering.

Uppgraderingen kan komma redan i mars eller april enligt rapporterna – alltså före lanseringen av iPhone 18-serien i september. Men återigen, den lär bli snabbare, smidigare och som bäst på iPhone 18-serien och vi kan även få se AI-funktioner som är exklusiva för iPhone 18 och kräver nästa generations hårdvara.

3. Längre zoom på Pro och Pro Max

The iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max har helt okej telezoomkameror, med 48 MP-sensorer som klarar 4x optisk zoom. Det är inte långt från konkurrenterna, även om Samsung Galaxy S25 Ultra och Google Pixel 10 Pro når upp till 5x, men vi vill att iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max ska ta nästa steg.

Specifikt vill vi se en zoom på runt 10x – helst med möjlighet att även täcka kortare zoomavstånd, kanske genom att lägga till en extra lins som Samsung gör i Ultra-modellerna, eller genom att använda en variabel zoomlins som kan skifta mellan olika optiska nivåer.

Detta skulle dessutom göra det möjligt för Apple att ge basmodellen iPhone 18 en zoomkamera (som vi önskat ovan) men fortfarande kunna visa att Pro-modellerna är bättre, om basmodellen exempelvis har 3x eller 5x zoom.

4. Bättre batteriteknik

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

När det gäller batterier och laddningshastigheter i Apples telefoner finns det mycket utrymme för förbättringar.

Det viktigaste vi vill se är större batterikapacitet, särskilt nu när kinesiska telefoner som OnePlus 15 med 7 300 mAh springer långt före.

Just nu ligger det största iPhone-batteriet på strax över 5 000 mAh, så vi vill se en rejäl kapacitetsökning i iPhone 18-serien – och helst uppnått genom användning av kisel-kol-batterier. Det är den teknik som bland annat OnePlus använder för att få plats med så stora batterier utan att telefonerna blir tjockare, eftersom tekniken tillåter högre kapacitet på samma yta.

Vi vill också se snabbare laddning. Apple är ganska vag med specifikationerna, men säger att iPhone 17 Pro Max kan nå 50 % på 20 minuter med en 40W-laddare eller kraftigare, eller runt 30 minuter med en MagSafe-laddare på 30W eller mer.

Som jämförelse stöder OnePlus 15 hela 120W trådbunden laddning och 50W trådlös laddning – båda siffror som är långt över vad någon iPhone erbjuder.

Om Apple ökar batterikapaciteten blir snabbare laddning särskilt viktig, men oavsett vill vi se förbättringar här.

5. Mer RAM

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Slutligen vill vi se att iPhone 18-serien får mer RAM än iPhone 17-serien. Dagens modeller erbjuder 8 GB i iPhone 17 och 12 GB i Pro-modellerna, vilket inte är dåligt – men det är mindre än vad många Android-flaggskepp erbjuder.

Tidigare har detta inte spelat en stor roll, men RAM blir allt viktigare i AI-eran. Särskilt om Apple planerar stora AI-uppgraderingar vore det bra om dessa backades upp av mer arbetsminne.

Idealiskt vill vi se minst 12 GB RAM i basmodellen iPhone 18 och 16 GB i iPhone 18 Pro och Pro Max – och vi tackar inte nej till ännu mer.