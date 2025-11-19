5 ting vi ønsker å se fra iPhone 18 og iPhone 18 Pro

Med iPhone 17-serien gjorde Apple flere store oppgraderinger, inkludert helt nye design, nye kameraer og mer, men det er fortsatt rom for forbedring.

Nedenfor lister vi opp fem ting vi virkelig ønsker at iPhone 18-serien skal tilby. Noen av forespørslene gjelder spesifikke modeller, mens andre gjelder hele serien.

Det er tidlig for iPhone 18-rykter, så vi kan ikke si med sikkerhet hva som faktisk kommer. Vi kan imidlertid komme med kvalifiserte gjetninger, og alle disse punktene kan forbedre Apples iPhone-serie betydelig.

1. Et telezoomkamera til iPhone 18

Selv basismodellene i iPhone-serien er dyre telefoner, der iPhone 17 eksempelvis har en startpris på 11 990 kroner, men du får fortsatt ikke et telezoomkamera.

Dette blir enda tydeligere når du ser at Samsung Galaxy S25 i samme prisklasse faktisk har et telezoomkamera, og det er sannsynligvis iPhone 17s hovedkonkurrent. Google Pixel 10 har også et telezoomkamera, så det føles gjerrig av Apple å ikke inkludere et.

Så dette er noe vi gjerne skulle sett med iPhone 18 – et telezoomkamera som utfyller vidvinkel- og ultravidvinkelobjektivene.

Vi er imidlertid ikke spesielt optimistiske med tanke på at dette faktisk skjer. Tross alt økte Apple bare basismodellens oppdateringsfrekvens til 120 Hz i år, og det er en enda mer grunnleggende funksjon i en telefon i denne klassen.

2. Forbedret AI

Apple er kjent for å levere god maskinvare og programvare, men ett område der selskapet tydeligvis henger etter er AI. Sammenlignet med Googles Gemini og andre AI-alternativer som ChatGPT, kan ikke Apples innsats konkurrere, så det er her store forbedringer er nødvendige.

Siden AI i stor grad er programvare, kan forbedringer potensielt komme til eksisterende iPhones uansett, men iPhone 18-seriens kraftigere spesifikasjoner kan gjøre en AI-oppdatering mye mer imponerende.

Heldigvis ser det ut til at store forbedringer er på vei, selv om de kanskje ikke kommer direkte fra Apple. Apple bruker angivelig en tilpasset versjon av Googles Gemini for å drive Siris lenge etterlengtede AI-oppgradering.

Oppgraderingen kan komme så tidlig som i mars eller april, ifølge rapporter – lenge før iPhone 18-seriens lansering i september. Men igjen, den sies å være raskere, jevnere og best på iPhone 18-serien, og vi kan også se AI-funksjoner som er eksklusive for iPhone 18 og krever neste generasjons maskinvare.

3. Lengre zoom på Pro og Pro Max

iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max har anstendige telezoomkameraer, med 48 MP-sensorer som kan gi 4x optisk zoom. Det er ikke langt bak konkurrentene, selv om Samsung Galaxy S25 Ultra og Google Pixel 10 Pro kan gå opptil 5x, men vi ønsker at iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max tar det et skritt videre.

Spesifikt ønsker vi å se en zoom på rundt 10x – helst med muligheten til å dekke kortere zoomavstander også, kanskje ved å legge til et ekstra objektiv slik Samsung gjør i Ultra-modellene, eller ved å bruke et variabelt zoomobjektiv som kan veksle mellom forskjellige optiske nivåer.

Dette ville også tillate Apple å gi basismodellen av iPhone 18 et zoomkamera (slik vi ønsket ovenfor), men fortsatt kunne vise at Pro-modellene er bedre, hvis basismodellen for eksempel har 3x eller 5x zoom.

4. Bedre batteriteknologi

Det viktigste vi ønsker å se er større batterikapasitet, spesielt nå som kinesiske telefoner som OnePlus 15 med 7300 mAh ligger langt foran.

Akkurat nå er det største iPhone-batteriet på litt over 5000 mAh, så vi ønsker å se en betydelig kapasitetsøkning i iPhone 18-serien – og helst oppnådd gjennom bruk av silisium-karbonbatterier. Det er teknologien som blant andre OnePlus bruker for å få plass til så store batterier uten å gjøre telefonene tykkere, ettersom teknologien gir høyere kapasitet i samme område.

Vi ønsker også å se raskere lading. Apple er ganske vage om spesifikasjonene, men sier at iPhone 17 Pro Max kan nå 50 % på 20 minutter med en 40W-lader eller kraftigere, eller rundt 30 minutter med en 30W eller mer MagSafe-lader.

Til sammenligning støtter OnePlus 15 hele 120 W kablet lading og 50 W trådløs lading – begge tall som er godt over det noen iPhone tilbyr.

Hvis Apple øker batterikapasiteten, vil raskere lading være spesielt viktig, men uansett ønsker vi å se forbedringer her.

5. Mer RAM

Til slutt skulle vi gjerne sett at iPhone 18-serien fikk mer RAM enn iPhone 17-serien. Dagens modeller tilbyr 8 GB i iPhone 17 og 12 GB i Pro-modellene, noe som ikke er dårlig – men det er mindre enn det mange Android-flaggskip tilbyr.

Tidligere har ikke dette spilt noen stor rolle, men RAM blir stadig viktigere i AI-æraen. Spesielt hvis Apple planlegger store AI-oppgraderinger, ville det være bra om disse ble støttet opp av mer RAM.

Ideelt sett skulle vi gjerne sett minst 12 GB RAM i basismodellen av iPhone 18 og 16 GB i iPhone 18 Pro og Pro Max – og vi ville ikke sagt nei til enda mer.