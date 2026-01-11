iPhone Air 2 vaikuttaa saavan kaivatut parannukset
Herääkö kuluttajien kiinnostus?
- iPhone Air 2:ssa vaikuttaa olevan ohuempi ja kirkkaampi näyttö
- Mahdollisesti myös isompi akku
- Julkaisu todennäköisesti vuonna 2027
iPhone Air on kiistatta näyttävä puhelin, mutta pelkkä ulkonäkö ei ole riittänyt tekemään siitä kummoista myyntimenestystä. Apple vaikuttaakin valmistautuvan seuraavan mallin kohdalla isoihin muutoksiin, jotta menestysresepti olisi valmis.
The Elec ja 9to5Google kertovat mahdollisesti vuonna 2027 ilmestyvän iPhone Air 2:n saavan CoE-näyttöteknologian (Color filter on Encapsulation). Samaista kirkkautta parantavaa ratkaisua on povattu saapuvaksi myös taittuvaan iPhone Foldiin.
Tämän lisäksi näyttöteknologia on nykyistä ratkaisua ohuempi, mikä voi tarkoittaa kasvavaa akkukapasiteettia. Parantunut akkukesto olisi merkittävä parannus, sillä iPhone Air -arvostelussa totesimme akkukeston olevan vain kohtalaista perustasoa.
Jos Apple todella pystyy ohentamaan näyttöpaneelia, voi se tarkoittaa akkumuutoksen sijaan ohuempaa rakennetta. Kun iPhone Air on paksuudeltaan vain 5,6 mm eli vähemmän kuin kilpaileva Samsung Galaxy S25 Edge, tuntuisi tästä nipistäminen aavistuksen turhalta.
Lisäkamera
Toinen monia kismittänyt ratkaisu on tyytyminen vain yhteen kameraan. Jo aiemmat huhut ovat vihjanneet Applen paikkaavan tilanteen seuraavassa mallissa. Tämän perusteella kaveriksi on tulossa ultralaajakulmakamera.
Parantunut akkukesto sekä lisäkamera lienevät jo monille merkittävät parannukset iPhone Air -debyyttimalliin. Lisäksi on hyvä korostaa, että jo ensimmäisellä Air-laitteella on ollut omat faninsa.
Muualta kantautuneiden huhujen mukaan Samsung on hylännyt omat suunnitelmansa koskien Samsung Galaxy S26 Edgeä. Perumisen taustalla on markkinatilanne, sillä ultraohuiden mallien menekki ei viittaa kummoiseen kuluttajien kiinnostukseen.
Apple sen sijaan vaikuttaa julkaisevan vielä ainakin yhden iPhone Airin. Laite ilmestynee vuonna 2027 siitäkin huolimatta, että yhtiö on mitä ilmeisimmin aikeissa mullistaa julkaisukalenterinsa tämän vuoden aikana. Voikin olla, että iPhone 18 Pro ja iPhone 18 Pro Max nähdään tämän vuoden aikana, kun taas iPhone 18 ja iPhone Air 2 vasta keväällä 2027.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
