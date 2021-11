«The Book of Boba Fett»-trailer lansert: En borgerkrig i Tatooines underverden er i emning

Merk at det er «The Mandalorian»-spoilere i denne artikkelen.



Den første traileren til «The Book of Boba Fett» er nå på nett – og det ser ut til at den ikoniske dusørjegeren får sitt å stri med fremover, for å kunne etablere seg som kongen av haugen i Tatooines kriminelle undergrunn.



Det var SoMe-kontoene til Star Wars-merkevaren som la ut traileren mandag den 1. november, og dette er altså de første levende bildene vi får fra «The Book of Boba Fett», som viser at en slags borgerkrig er i emning mellom de forskjellige gjengene på Tatooine.



Se den offisielle traileren her:

Every galaxy has an underworld. The Book of Boba Fett. The Original Series starts streaming December 29 on DisneyPlus.

Etter å ha krafset til seg tronen til Jabba the Hut fra Bib Fortuna på slutten av sesong to av «The Mandalorian», ser det ut til at Boba Fett og hjelper Fennec Shand har større ambisjoner – nemlig å jobbe litt med gjenghierarkiet på Tatooine.



Selv om duoen erklærer at de kommer til å herske med basis i respekt, snarere enn frykt, så later det til at de andre gjenglederne på Tatooine ikke har mye til overs for akkurat den idéen. Basert på materialet vi nå har blitt servert ser det ut til at krig blir konsekvensen av Bib Fortunas død.



«The Book of Boba Fett» vil bestå av åtte episoder, der Temeura Morrison og Ming-Na Wen nok en gang vil traktere henholdsvis Boba Fett og Fennec Shand. Per nå foreligger ingen annen informasjon om andre skuespillere.



Serien får eksklusiv premiere på Disney+ den 29. desember.

Kommentar: Ville vesten etablerer seg i Star Wars-universet

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Dette er den første av tre planlagte serier basert på «The Mandalorian». «The Book of Boba Fett» ser i stor grad ut til å basere seg på ville vesten-temaet som «The Mandalorian» etablerte i Star Wars-universet for knappe tre år siden.



Det har selvfølgelig alltid eksistert en viss western-vibb i forskjellige Star Wars-elementer gjennom årtiene. Likevel har ikke produsentene gått like hardt inn i mytologien i spillefilmene og TV-seriene frem til Mando entret scenen. Det er stort sett sci-fi- og space opera-aspektene som har fått dominere.



«The Mandalorian» valgte heller et smalere anliggende, som foregikk i mindre avkroker i galaksen, og det nære fokuset var et av elementene som førte til at serien ble en av de mest sette på Disney+. Gitt den enorme populariteten er det ikke overraskende at strømmetjenesten fremover kommer til å satse mer på historier i mindre skala.

«The Book of Boba Fett» ser derfor ut til å gi oss en underholdende fortelling laget over samme lest som «The Mandalorian». Vi antar at den ikke kommer til å ha rare problemene med å finne et publikum, gitt at man her kombinerer suksessformelen fra «The Mandalorian» med en av de aller mest populære karakterene fra originaltrilogien.



«The Book of Boba Fett» virker likevel som en mørkere og mer praktisk orientert gangsterhistorie enn den foregående Star Wars-serien fra Disney+, og her ser det ut til at vi for det meste kommer til å oppholde oss på ikoniske Tatooine, snarere enn i verdensrommet, noe som kan ende opp som en unik inngang til Star Wars-universet. Vi håper Disney og Lucasfilm klarer å opprettholde kvaliteten, og etter traileren å dømme ser det svært lovende ut.