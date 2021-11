El Libro de Boba Fett: el primer tráiler anuncia un guerra civil en el submundo

Spoilers a continuación sobre la temporada 2 de The Mandalorian.

El primer tráiler de El Libro de Boba Fett ha llegado, y parece que el icónico cazarrecompensas tendrá que pelear para reafirmar su autoridad en el submundo criminal de Tattooine.

El vídeo fue compartido el lunes 1 de noviembre a través de las redes sociales de Star Wars, y este primer avance sugiere que la guerra civil está a punto de estallar entre las distintas bandas de Tattoine.

A continuación puedes ver el tráiler de El Libro de Boba Fett:

Habiéndole quitado el trono de Jabba el Hutt a Bib Fortuna al final de la temporada 2 de The Mandalorian, Boba Fett y su compañera Fennec Shand quieren restablecer la jerarquía de los suburbios de Tattooine.

Si bien declaran que gobernarán a través del respeto en lugar del miedo, parece que los otros líderes de las demás pandillas de Tattooine no están de acuerdo con ello. Según lo que podemos ver en el tráiler, parece que eso desembocará en una guerra total como consecuencia directa del vacío en el poder que ha quedado tras la muerte de Bib Fortuna.

La serie El Libro de Boba Fett tendrá ocho capítulos, y los actores Temeura Morrison y Ming-Na Wen volverán a interpretar sus papeles como Boba Fett y Fennec Shand respectivamente. No han anunciado todavía otros miembros del reparto.

El 29 de diciembre el Libro de Boba Fett se estrenará de forma exclusiva en Disney+.

Análisis: El Salvaje Oeste del universo de Star Wars

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

El Libro de Boba Fett es el primero de los tres spin-offs de The Mandalorian que hay planeados, y parece que se desarrollará en gran medida en el ambiente de "Salvaje Oeste" que The Mandalorian introdujo en el universo de Star Wars en diciembre de 2018, que si bien habíamos visto mencionar antes en la franquicia, hasta ahora siempre se habían centrado en el enfoque de ciencia-ficción.

Sin embargo, The Mandalorian optó por centrarse en el submundo sin ley del universo de Star Wars, lo que ayudó a la serie a convertirse en una de las más vistas en Disney+. Teniendo en cuenta lo popular que se hizo The Mandalorian, no nos sorprende que la plataforma quiera seguir estrenando contenidos de Star Wars enfocados de esta manera.

Parece que El Libro de Boba Fett tratará de contar una historia siguiendo los pasos de The Mandalorian. Y lo más seguro es que atraerá a mucha gente, sobre todo teniendo en cuenta que ya parte de tener todos los fieles fans de The Mandalorian y Star Wars.

Aun así, El Libro de Boba Fett será un tanto distinta, dada su narrativa más valiente y fundamentada, así como su entorno icónico de Tattooine, por lo que traerá algo nuevo al universo de Star Wars. Y creemos que esa fórmula funcionará.