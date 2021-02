Svart PS5 på markedet via skreddersydde sidedeksler – men ikke fra Sony

Hvis du har drømt om en helsvart PS5, så kan vi klype deg i armen med denne nyheten: Svarte sidedeksler til Sonys nestegenerasjonskonsoll er nå til salgs – men ikke fra den japanske produsenten.



Det er snarere det kanadiske merket dbrand som nå har lagt ut sine svarte «Darkplates» til PS5 til salgs, men det er verdt å merke seg at det per nå er tre måneders ventetid, siden selskapet allerede er utsolgt ut februar, mars og april. Mai er nå den første estimerte måneden man kan få tilsendt ordre man bestiller i dag.

Plastdekslene til PS5-maskinen er ikke spesielt billige. dbrand kjører nå en kampanje som trekker prisen på de vanlige «Darkplates»-dekslene (de som passer til den vanlige PS5-varianten) ned til 49 amerikanske dollar (omlag 415 norske kroner), fra 59 dollar (500 kroner.)



Hvis du har Digital Edition-utgaven av PS5, så kan du trøste deg med at de noe billigere dekslene «kommer snart», men det foreligger foreløpig ingen informasjon om pris – så en liten dose tålmodighet må man takle å smøre seg med.

Er svarte PS5-deksler lovlige?

Da Sony gjennomførte sin første offentlige demontering av PS5 gjorde de det ettertrykkelig klart at standardpanelene i hvitt enkelt kunne fjernes – noe som førte til mye snakk på nett om hvorvidt man kunne erstatte disse med skreddersydde varianter i fremtiden.



I oktober 2020 forsøkte et firma å selge en rekke fargerike spesiallagede sidepaneler til PS5 for 340 kroner, men et par uker senere ble det hele stoppet av Sonys advokater, og alle ordre ble kansellert.

Tror vi det samme skjer med dbrand sine «Darkplates»? Vel, selskapet er ganske tøffe i trynet, og har slagordet «PS5 Darkplates. Go ahead, sue us» skrevet svært så tydelig på nettsiden sin.



Selskapet utdyper også om hvordan jussen fungerer (i alle fall ifølge dbrand) i en rimelig frekk tone. På produktsiden står det: «Hvis man undersøker den mikroskopiske teksturen på innsiden av Darkplates, hva ser man? Hvis svaret ditt er 'en gjenkjennbar, men en juridisk ulik apokalyptisk variant av de klassiske PlayStation-knappene', så kan du finne på å være en av våre advokater.»

(Image credit: dbrand)

Hvorvidt denne forskjellen mellom disse skreddersydde dekslene og Sonys deksler er nok til å holde Sonys advokater unna gjenstår å se, og de som allerede har forhåndsbestilt dekslene har nok et inderlig håp om at Sony ser gjennom fingrene med det småfrekke selskapet.

Ikke bare sidedeksler

Selv om Darkplates-dekslene, som endelig lar deg sette en svart PS5 under TV-en, antageligvis er det største trekkplasteret, så tilbyr dbrand også en skreddersydd midtseksjon for konsollen.



Dette klistremerket, som for øvrig koster 170 kroner (men som er på tilbud akkurat nå, til en drøy hundrelapp), lar deg forandre utseendet på den blankpolerte midtdelen av PS5-maskinen din.



Man får klistremerket i en rekke forskjellige farger og mønstre. En av disse er en matt svart variant (som matcher Darkplates-dekselene), mens de andre er neongul, matt hvit og fire forskjellige mønstre: robot camo, triple black, redcode og silicon.