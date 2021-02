Sony fikser et av de mest irriterende problemene med PS5

Sony har sendt ut en programvareoppdatering til PS5 som fikser på en av konsollens mest frustrerende problemer – At PS4-versjoner av spill ble installert fra PS4-diskene som allerede gav deg en oppgradert PS5-versjon.



Spillere har råket på dette irriterende problemet i lang tid, noe som innebar at PS4-versjonene av enkelte spill ble installert fra spill-disken selv etter at man hadde oppgradert til PS5-versjonene av spillene.



Eksempelvis opplevde eiere av «Assassin's Creed Valhalla» at man brukte PS4-disken for å installere PS5-versjonen av spillet på konsollen, men at PS4-versjonen i etterkant automatisk begynte å laste seg selv ned hver gang konsollen ble slått på når man hadde spill-disken liggende i maskinen – selv om PS5-versjonen av spillet allerede var installert.

Denne bommerten fra Sonys side betød at spillere måtte avbryte installasjonen av den gamle versjonen av spillet hver gang de slo på konsollen, eller måtte innfinne seg med å ha flere versjoner av spill installert samtidig. Noen vil kanskje si at dette ikke var stort å bry seg om, men etter hvert som flere og flere spill kommer ut, og harddiskplassen krymper, kunne dette potensielt bli svært så irriterende.



Det var derfor betimelig at Sony ordnet opp allerede nå. Den nye oppdateringen fikser problemet (vi testet den nye oppdateringen med PS4-varianten av «Assassin's Creed Valhalla» og kan bekrefte at den irriterende automatiske installasjonen per nå ikke setter i gang.) Oppdateringen er ikke store greiene, og tar bare 868,3 MB, så man trenger ikke å bekymre seg over at man får plassmangel, om man er av typen som allerede har fylt opp alt av plass på PS5. Oppdateringen skal i tillegg «forbedre systemytelse», noe som antageligvis refererer til en del andre optimaliseringer gjort i deler av OS-et.

Tar seg av de få problemene som eksisterer

Siden lanseringene av nestegenerasjonskonsollene i fjor har det vært overraskende få store problemer med PS5 og Xbox Series X, og at Sony er såpass raske på labben med å ordne opp lover godt.



De største problemene hittil har vært tilknyttet kompatibilitet mellom generasjonene, og det at PS5 har startet opp – eller installert, som i dette tilfellet – feil versjon av spill som allerede har en PS5-variant.

I 2020 lanserte Sony en annen programvareoppdatering som la til en hendig advarsel som dukket opp om man ved et uhell startet en PS4-versjon av et PS5-spill. Mange nye spill – inkludert titler som «Call of Duty: Black Ops Cold War» og «Assassin's Creed Valhalla» – kan kjøres både på PS4 og PS5, noe som gjorde at man enkelte ganger kunne bli litt forvirret over hvilke versjoner det lønte seg å starte.



Hvis man nå prøver å kjøre et spill på PS5 som fungerer på både PS4 og PS5 får man en beskjed som spør: «Du er i ferd med å spille PS4-versjonen av dette spillet. Vil du bytte til PS5-versjonen?», etterfulgt av et valg mellom å laste ned/spill PS4-versjonen eller bytte til PS5-versjonen.

Enden på visa ble at Sony nå har fått bukt med nok et generasjonsproblem på PS5, så fremover blir det enklere å nyte nye og gamle spill uten å frykte for at man enten spiller feil versjon av spillet, eller at harddisken blir fylt til randen av flerfoldige versjoner av samme spill.