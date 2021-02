PS5 på lager i Norge om få dager bekrefter Power

Power åpner i løpet av dagen opp for nye forhåndsbestillinger av PS5 i Danmark. Det er per nå usikkert om vi som bor på andre siden av Skagerrak får samme behandling med med det aller første, men PS5-maskiner skal være på vei også hit, bekrefter Power. Vi anbefaler å ha fingeren på avtrekkeren og et halvt øye på nettbutikkene i tiden fremover.

Tidligere i år fikk Storbritannia en større forsyning PS5-maskiner, og nå kan det samme være i ferd med å skje i Norge. Power bekrefter at de venter en snarlig leveranse av PS5, og at disse skal være på vei til deres butikker og lagre «i starten av februar». Det at Danske Power senere i dag åpner opp for forhåndsbestillinger tyder på at landene er relativt samkjørte i kommunikasjonen utad, og derfor regner vi med at den norske nettbutikken ikke kommer til å henge langt etter våre venner fra lavlandet.

Ukjente mengder PS5

De andre store norske forhandlerne har vært mer forsiktige med sine lovnader, men vi har vanskeligheter for å tro at Power er de eneste som vil bli velsignet av en ny ladning nestegenerasjonskonsoller med det første, så det kan være verdt å følge med utover dagen – både på Power sine PS5-sider, og på sidene til de større aktørene, som eksempelvis Elkjøp og Komplett. Det kan være at det er flere som får PS5 på lager i løpet av kort tid – og da gjelder det å sitte klar med hånden på museknappen og snaue 6000 kroner klare på konto.

Nøyaktig hvor store mengder PS5 det er snakk om er for øyeblikket ikke kjent, men gitt at det nå på nytt åpnes for forhåndsbestilling, så er det naturlig å tro at det er snakk om et betydelig antall – selv om vi ikke har forhåpninger om at våre PS5-kvaler kommer til å forsvinne med det første, gitt at AMD for noen dager siden bekreftet at de vil ha problemer med å levere nok prosessorer til Sony gjennom hele vårparten.