Disse spesiallagede PS5-panelene lar deg skifte farge på Sonys nye konsoll

Sonys fargevalg med PS5, i stor grad svart og hvitt, passer ikke for alle, men de gode nyhetene er at du kan spesialtilpasse konsollen simpelthen ved å bytte ut konsollens sidepaneler.



Vi har allerede sett at panelene på siden av konsollen er enkle å ta av i Sonys offisielle demontering av PS5 (du må midlertidig fjerne disse hvis du vil installere en ekstra NVMe-SSD), så det var bare et spørsmål om tid før et eksternt selskap laget panel-varianter i flere farger.



Et selskap ved navn PlateStation har nå laget paneler i svart, rødt, blått og krommet sølv, og har dermed tatt på seg oppgaven med å rette på feilvalgene Sony har begått når det gjelder farger. Panelene kan bestilles på nett for $39,99 (snaue 370 kroner).

#PlayStation5 Custom Plates✅ Black✅ Red✅ Blue✅ Chromatic Check it out 🤯👇:https://t.co/iOcWFeaInm pic.twitter.com/nNEMpYFWrjOctober 22, 2020

Selv om vi (foreløpig) ikke kan gå god for kvaliteten, ei heller hvor enkelt eller vanskelig det er å skifte ut panelene, så kommer nær sagt garantert de såkalte Limited Edition V1, matt svart-panelene å bli populære blant gamere som lengter etter en helsvart PS5. Vi er heller ikke vanskelige å be når det gjelder varianten i krommet sølv, siden den minner oss om tidligere bilder av PS3 og konseptbildene av boomerang-kontrolleren.

Selvfølgelig er det likevel slik at selv om man punger ut for nye PS5-paneler, og bytter disse ut med fargevariantene PlateStation tilbyr, så vil man fortsatt sitte igjen med PS5 DualSense-kontrollere (og kanskje annet tilbehør) i to farger. Dog, hvis man har penger å brenne, så kan man alltids kjøpe en PS5 i gull for skarve $10 000 (drøye 92 000 kroner.)

Kilde: Engadget