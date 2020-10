De første PS5-førsteinntrykkene virker særdeles lovende

Vi har i flerfoldige måneder hørt om hva PS5 kan gjøre – på papiret – men nå finner vi endelig ut hvor kraftig den nye PlayStation-maskinen er i praksis, og det hele høres ganske så imponerende ut.



Et begrenset antall tidsskrifter og youtubere i Japan fikk lov til å leke seg med en PS5 (og et knippe PS5-spill), og har gradvis publisert sine tanker om nøkkelaspekter ved den nye konsollen, inkludert (den enorme) størrelsen, den super-raske SSD-en, DualSense-kontrollerne med haptisk feedbacl og den (påståtte) helt stille ytelsen.

Dette er den første gangen vi fått tatt en skikkelig titt på PS5-maskinvaren, om man ser bort fra lekkasjer og Sonys eget promo-materiale. Nå får vi altså publisert detaljerte videoer, fotografier og inntrykk av den nye konsollen – men også materiale sakset direkte fra spillene, spilt på den kommende konsollen, inkludert PS5-eksklusive titler som «Godfall» og «Astro's Playroom.»

Det er en plugg – men en godt ventilert plugg

Vi visste allerede at PS5 kommer til å bli Sonys hittil største (og tyngste) konsoll, målene er omlag 390 mm x 104 mm x 260 mm (bredde x høyde x dybde) og 4,5 kilogram. Likevel er det først når man ser konsollen i slike faktiske utprøvinger, ved siden av TV-er, at man får et skikkelig inntrykk av hvor stor konsollen faktisk er.



Flere publikasjoner har gitt ut nærbilder av PS5-maskinvaren, inkludert de du ser under fra Dengeki Online, som fokuserer på størrelsen på maskinen.

4gamer går i detalj når de skriver om maskinvaren og designet til konsollen, og sier at PS5s kurvede former gjør at den «føles tynnere enn den faktiske størrelsen, fra alle vinkler.» Ifølge 4gamer er dette tilfellet uavhengig om man plassere konsollen horisontalt eller vertikalt – og det er også slik at det følger med et stativ, for alle som vil posisjonere den vertikalt.



4gamer berømmet også PS5-maskinens kjøleløsning, og gikk i detalj om hvordan dette fungerer. Ifølge nettstedet tar konsollen inn luft fra trekkhullene man kan se på bildene ovenfor, og dytter så varmen ut på baksiden av maskinen. Dog, nettstedet fikk ikke lov til å publisere bilder av baksiden av konsollen.

Det som imidlertid er mest interessant her er at 4gamer, og de andre publikasjonene som har gitt ut førsteinntrykk, har merket seg at PS5 var nær sagt helt stillegående i bruk, og at det latet til å komme minimalt med varme fra konsollen. Likevel mener 4gamer at PS5-eiere kommer til å måtte la det være nok plass til både inntak og utblåsning av kald og varm luft – og foreslår en glipe på 10-15 cm både i front, bak samt til venstre og høyre for konsollen.



Ta en titt på Famitsus nærbilder av maskinvaren i PS5 nedenfor:



Den er like rask som ventet

Selv om nettstedene som fikk tilgang til førsteinntrykk av konsollen ikke fikk inspisere absolutt alle aspekter ved PS5 – som eksempelvis brukergrensesnittet og dashbordet – så fikk de spille en del kommende PS5-spill som en del av sniktitten, inkludert «Godfall» og «Astro's Playroom.»



Selv om videoer har vist spillet i aksjon, hvilket vi har sett tidligere, så er det her en del fokus på PS5-maskinens superraske SSD og lastetider. Famitsu var begeistret for hvor kort tid det tok å starte på nytt etter at man døde (i spillet), og hvor raskt den ekstremt detaljerte nestegenerasjonsgrafikken ble lastet inn.



«Det kan sies at stresset med innlasting endelig har forsvunnet», skriver Famitsu. «Det er utrolig hvordan dataene leses og at en ny verden dukker opp på skjermen på bare et øyeblikk.»

DualSense virker enorm

Førsteinntrykket gikk også i detalj når det gjelder den nye DualSense-kontrolleren, og forklarte hvordan kontrollerens haptiske feedback og innebyggede lyd lar deg føle de forskjellige miljøene man befinner seg i når man spiller «Astro.»



«Når du går på metallet, sendes en subtil men sterk vibrasjon med en unik metall-lyd, og du kan høre en noe glatt følelse på glasset», skriver Famitsu.



«Haptisk feedback forutså at følelsen kom til å forandre seg på 'virkelige' steder, som under vann eller i en sump, men jeg ble overrasket over å oppleve selv subtile forskjeller i gulvmaterialer.»



I tillegg la 4gamer også ut bilder av DualSense-kontrolleren, med forskjellige fargede lys.

Det har også blitt avslørt at Sony beveger seg mot å bruke «X» som bekreftelsesknapp, snarere enn «O», med PS5 – noe som uten tvil kommer til å ta litt tid å bli vant til.



Disse førsteinntrykkene dekker riktignok bare toppen av isfjellet når det gjelder PS5, men det er en god start, og ifølge det vi så langt har hørt, så later det til at nye PlayStation vil bli minst like kraftig og rask som vi forventet.



Vi håper at det ikke er lenge igjen før vi kan ta en titt på konsollens nye brukergrensesnitt, og vi forventer at flere førsteinntrykk kommer til å nå eteren i de kommende ukene.