PS5 – lanseringsdato og pris endelig bekreftet av Sony

Sony avslørte lanseringsdatoen og prisen på PlayStation 5 under den såkalte Showcase-livestrømmen, etter at vi har ventet i månedsvis på å få et fullstendig innblikk i nestegenerasjonkonsollen.



PS5 kommer til å lanseres i USA, Japan, Canada, Mexico, Australia, New Zealand og Sør-Korea den 12. november, mens resten av verden (inkludert Norge) får konsollen 19. november. Den ordinære PS5-varianten kommer til å koste $499 (4500 kroner.)



PS5 Digital Edition, på den andre siden, som ikke har noe optisk drev, kommer til å koste hundre dollar mindre, og ender opp $399 (3600 kroner.) Begge versjonene kommer til å bli lansert samtidig. Merk at dette er amerikanske priser, og at vi her i Norge nok må belage oss på å betale noe mer enn bare valutakursen.

Til sammenligning bekreftet Microsoft forrige uke at Xbox Series X også kommer til å koste $499 når den lanseres 10. november, sammen med den billigere og litt mer beskjedent utstyrte Xbox Series S (til $299.) Dette betyr at Sony lanserer noe senere enn Microsoft – men at prisen på konsollen ikke på langt nær er så høy som enkelte fryktet.

Faktisk har Sony matchet Microsoft på pris, og gitt maskinen en bra posisjon nå i prologen til krigen om nestegenerasjonstronen. Sony går inn i denne konsollkampen med en enorm fordel i antall personer som allerede eier PS4, noe som mest trolig vil føre til at folk kommer til å gå for oppfølgeren.

Konsollkrigen

Microsoft, på sin side, har en fordel i at Xbox Series S er den billigste enheten som blir lansert – Sony tilbyr også et rimeligere system, og gir kunder et mer reellt valg denne gangen, med et system som skofter det fysiske mediet.



PlayStation 5 kommer til å ha et (delvis proprietært) SSD-system som fører til ekstrem rask innlasting av spill, og det største eksklusive spillet i år kommer til å bli «Spider-Man: Miles Morales», som skal lanseres sammen med konsollen. Neste år kommer PS5-spill som «Horizon Forbidden West», «Deathloop» og «Returnal», og kommer helt sikker til å fyre opp under populariteten til konsollen.



En kan forvente at forhåndsbestillinger for PS5 kommer til å være populært – gitt suksessen til PS4, som solgte 110 millioner enheter, og ryktene om at Sony har problemer med produksjonen.