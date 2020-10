Endelig får vi en titt på hvordan det grafiske fungerer i PS5 og Xbox Series X

Alle vet at PS5 og Xbox Series X kommer til å bli virkelig kraftige konsoller, men det er likevel slik at vi ikke har fått se så mange konkrete eksempler på nøyaktig hvordan de grafiske hestekreftene kommer til å gagne spill.



Joda, vi har sett en eksklusiv tittel eller to, som «Spider-Man: Miles Morales», og noen litt mindre imponerende, som «Halo: Infinite», men ingen av dem har gitt oss noen inngående innsikt i hvordan de nye konsollene gjør at spill ser bedre ut.



Heldigvis har Bloober Team, utviklerne av «Observer: System Redux, endelig vist oss hva PS5 og Xbox Series X kan gjøre, og det er veldig imponerende saker.

I videoen under ser man sammenligninger side om side av hvordan «Observer» per nå ser ut på PS4 og Xbox One, og hvordan den nye System Redux-versjonen tar i bruk den nye kraften i nestegenerasjonskonsollene.

Lysdesigner for Bloober Team, Tomasz Bentowski, guider oss gjennom hver visuelle oppgradering, som på drastisk vis transformerer hvordan spillet ser ut. Her finner man Global illumination, volumetrisk lys, 4K-teksturer og ray tracing, der alt smeltes sammen til en helhet som er virkelig realistisk og gjør at vi lever oss inn i verdenen.

Lanseres sammen med konsollene

De tekniske forbedringene viser at selv et spill som ikke opprinnelig ble laget med tanke på maskinvaren i PS5 eller Xbox Series X kan se spektakulært ut, og også hvordan nye grafiske teknikker som ray tracing kan ha en betydelig innvirkning på hvor bra et spill tar seg ut.



«Observer: System Redux», som også har gjort forbedringer i karaktermodeller og har lagt til en mer ekspansiv historie, skal lanseres til PS5 og Xbox Series X ved juletider. Vi venter fortsatt på en helt konkret lanseringsdato og pris for de to nestegenerasjonskonsollene, men vi vet i alle fall at Xbox Series X skal komme ut i november.