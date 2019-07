Xbox Project Scarlett-spill: alle bekreftede og forventede spill på den kommende Xbox-maskinen

Microsoft offentliggjorde Xbox Project Scarlett under sin hovedpresentasjon på E3 2019. Maskinen er reell, og den er på vei.



Raskere og klar til å produsere mer avansert grafikk enn forgjengeren, og med nestegenerasjonsmaskinvare som bringer med seg lovnader om å være den kraftigste spillkonsollen i verden når den skal lanseres sent i 2020 – selv gjevere enn PS5, som forventes å være i hyllene rundt samme tid.

Microsoft har kun bekreftet at minst ett spill er under utvikling til Xbox Project Scarlett, så vi har ikke så mye informasjon å jobbe med når det gjelder andre prosjekter som eventuelt er på vei.



Uten videre fanfare presenterer vi herved en hendig oversikt over alle Xbox Project Scarlett-spillene Microsoft har bekreftet er under utvikling – og noen vi forventer er på vei.

Xbox Scarlett-spill som er bekreftede

«Halo Infinite»

Bilde: Microsoft (Image credit: 343 Industries)

«Halo Infinite» er per dags dato det eneste spillet Microsoft har faktisk bekreftet er under utvikling til Xbox Project Scarlett – så vi er helt sikre på at Master Chef hopper videre til neste generasjon Microsoft-konsoll.



Ikke bare det, men «Halo Infinite» kommer til å være en av spillene som lanseres sammen med Project Scarlett ved juletider i 2020. Dette er ikke spesielt overraskende, siden Master Chief nærmest har vært maskoten for Xbox i snart 18 år.

Xbox Scarlett-spill som forventes

«Cyberpunk 2077»

Bilde: CD Projekt Red (Image credit: CD Projekt Red)

CD Projekt Red har allerede bekreftet at det dystopiske cyberpunk-spillet utvikles med tanke på nestegenerasjonskonsollene.



I et intervju med VG247 i fjor avslørte CD Projekt Red at «Cyberpunk 2077» kommer til å fungere sammen med fremtidens spillteknologi.



«Neste generasjon har ikke blitt annonsert enda, så vi kan bare spekulere» forklarte CD Projekt Reds administrerende direktør Adam Kiciński. «Teknologimessig er 'Cyberpunk' veldig avansert. Vår teknologi er klar til å vekselvirke med fremtidige generasjoner.»



«Spillet blir utviklet på en måte som gjør at det kan ta i bruk veldig kraftig fremtidig utstyr.»



Gitt at «Cyberpunk 2077» skal være ferdigstilt til april 2020 og Xbox Project Scarlett ikke skal lanseres før på slutten av samme år er det svært sannsynlig at dette kommer til å være et spill som vil krysse generasjonene – men ting er fortsatt ikke satt i stein. Vi tror likevel at det er trygt å anta at «Cyberpunk 2077» kommer til å bli et Xbox Project Scarlett-spill.

«Starfield»

Bilde: Bethesda

Bethesda har en hel del prosjekter på plakaten, og det vi vet minst om er «Starfield». Alt vi vet per nå er at «Starfield» er spillgigantens første nye spillunivers på 25 år, og kommer til å være et rollespill satt til det ytre rom.



Vi har kun sett den korte avsløringstraileren, og på bakgrunn av det regner vi med at «Starfield» ikke er å finne i hyllene til minst langt ute i 2020, hvilket betyr at dette sammenfaller godt med Project Scarlett, og dermed sannsynligvis vil bli å finne på den nye konsollen. Bethesda har ikke kommet med noe informasjon den ene eller den andre veien, men det virker sannsynlig at Bethesdas nye galakse kan utforskes på nestegenerasjonskonsoller.

«The Elder Scrolls 6»

Bilde: Bethesda

Som sagt har Bethesda vært flittige samtidig som de har vært ordknappe siden E3 2018. Ikke bare er «Starfield» på plakaten, men det ekstremt etterlengtede «The Elder Scrolls 6» har også blitt bekreftet at er på vei.



Bethesdas Todd Howard har allerede sagt at «The Elder Scrolls 6» ikke vil komme ut før «Starfield», så det kommer til å bli en stund til vi kan vende tilbake til Tamriel – antageligvis på nestegenerasjonskonsoller.

«Grand Theft Auto 6»

Bilde: Rockstar Games

Joda, vi er kanskje hakket håpefulle her – mest fordi «Grand Theft Auto 6» ikke har blitt annonsert av Rockstar Games ennå. Likevel er det nær sagt garantert at vi kommer til å se et nytt spill i GTA-serien, men sannsynligheten er stor for at det blir en stund til.



Derfor er det all grunn til å tro at lanseringsdatoen vil finne sted etter at neste generasjon konsoller er på markedet, hvilket gjør «GTA6» til et Project Scarlett-spill.

«Final Fantasy 7»

Bilde: Square Enix

Igjen, «Final Fantasy 7»-remaken har ikke blitt bekreftet som et Project Scarlett-spill ennå, men Square Enix har bekreftet at spillet er på vei til PS4 først – og at Xbox One og PC er sannsynlige fremtidige kandidater.



Gitt at Xbox One begynner å dra på årene og at spillet er såpass ambisiøst (det er snakk om at det skal gis ut som flere episoder over mange år), er det ikke helt søkt å tenke at dette vil være et spill som spenner over flere generasjoner konsoller. Vi håper derfor at vi ser «Final Fantasy 7» på Xbox Project Scarlett.