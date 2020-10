PSVR 2 kan være under utvikling til PS5, ifølge lekket stillingsutlysning

PSVR 2 later til å være under utvikling for PS5, ifølge en ny stillingsutlysning som har lekket ut i eteren.



UploadVR merket seg forleden en ny stillingsutlysning fra Sony Corp Japan som sier (via Google Translate): «Du kommer til å ha ansvaret for utviklingen og designet for huset og sylinderen i neste generasjon VR-hodesett.»



Videre sier utlydningen at jobben handler om å «utvikle en mekanisme for en skjerm i et VR-hodesett i fem år fremover», noe som kan tyde på at Sony har planer om å lansere PSVR 2 omtrent i midten av livssyklusen til PS5-konsollen.

Vi vet at PSVR kommer til å bli kompatibel med PS5 på en eller annet måte, siden Sony fortsetter å støtte VR-hodesettet ved å utvikle nye spill og opplevelser, som «Hitman 3» og «Vader Immortal». Likevel gir det mening med et oppgradert hodesett på sikt.

Med oppgraderinger i sikte

Oppløsningen og pikseltettheten i det opprinnelige PSVR-hodesettet kommer antageligvis til å få en kraftig oppgradering, og med høyere oppdateringsfrekvens på skjermpanelene kan man forminske eller eliminere problemer med at man blir reisesyk under bruk, samtidig som man forbedrer den generelle bildekvaliteten. Mange håper også at et nytt hodesett blir helt trådløst, slik som eksempelvis Oculus Go.



Andre forbedringer i innlevelse kan finne på å komme fra PS5s nye 3D-lyd-teknologi, og vi blir ikke overrasket om Sony beveger seg bort fra PlayStation Move-kontrollerne og finner på noe helt nytt.



Vi venter fortsatt på at Sony offisielt presenterer en pris og en faktisk lanseringsdato på selve PS5-konsollen, men denne PSVR 2-lekkasjen viser at selskapet fortsatt kommer til å satse på VR, selv om vi regner med at det kommer til å ta litt tid før vi hører noe fra Sony om den planlagte oppgraderingen.