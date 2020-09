PS5 er virkelig en gigantisk konsoll, som vist i denne illustrasjonen, tegnet i målestokk

Vi visste at PS5 kom til å bli stor, men det begynner å bli fullstendig klart at Sonys nestegenerasjonskonsoll kommer til å fullstendig monopolisere plassen ved TV-en din.



Som en kan se av disse diagrammene, der målene er korrekte, laget av tegneren Keisawada – som plasserer PS5 ved siden av eksisterende maskinvare, som Nintendo Switch – ruver PS5 skyhøyt over rivalene, og får til og med Xbox Series X til å se ut som en smårolling, der den ynker seg nesten 9 centimeter lavere enn PS5.



Hvorvidt konsollen plasseres horisontalt eller vertikalt har liten påvirkning, PS5 kommer til å kreve en enorm mengde plass uansett hvordan du vrir og vender på det. Ikke bare er konsollen enormt høy, den er også overraskende dyp. Det er bare å forberede seg på å knote for å få plass.

Ifølge Sony er PS5 390 mm høy, 260 mm dyp og 104 mm bred, men dette tar ikke høyde for konsollens støtte. Til sammenligning, så er PS4 Pro 327 mm høy, 295 mm dyp og 55 mm bred, og Xbox Series X er 301 mm høy, 141 mm dyp og 151 mm bred.

Snart er det dags

Forhåndsbestilling av PS5 startet torsdag, 17. september, og konsollen ble på bare noen timer utsolgt over hele verden. Sony har i etterkant utstedt en beklagelse for mangelen på informasjon, og har lovt at flere enheter skal bli tilgjengelig snart. PlayStation 5 skal lanseres 19. november i Norge, mens USA, Japan, Canada, Mexico, Australia, New Zealand og Sør-Korea er de heldige, og får konsollen en uke i forveien, den 12. november.



Muligheten for forhåndsbestilling av Xbox Series X og Xbox Series S begynte 22. september. Microsofts nestegenerasjonskonsoller har verdensomspennende lansering den 10. november.

