Microsoft kjøper Bethesda – kommer «The Elder Scrolls VI» kun til Xbox Series X?

Oppdatert 22/09: Bloombergs Jason Schreier, via journalist Dina Bass, merker seg at fremtidige Bethesda-spill «vil komme til Xbox, PC og 'andre konsoller på individuell basis'.» Spill som allerede er bundet til eksklusivitetsavtaler på PS5, som «Deathloop» og «Ghostwire: Tokyo» kommer til å lanseres som vanlig.



Den opprinnelige saken følger under.



Microsoft gjennomførte nettopp et trekk som potensielt kan få store konsekvenser i den kommende konsoll-krigen. Microsoft har inngått en avtale som innebærer eierskap av ZeniMax Media, et selskap som inkluderer Bethesda Softworks og spillserier som Fallout, Doom, The Elder Scrolls og Dishonored.



Ingenting spesifikt om konsolleksklusivitet har er å finne i kunngjøringen, ei heller noe om fremtiden til multiplattformspill som fra før av har vært planlagte PS5-spill – som eksempelvis «The Elder Scrolls 6» og «Starfield.»

«En av tingene som gjør meg mest oppspilt er å se på veikartet som inneholder Bethesdas fremtidige spill, noen annonserte og mange ikke-annonserte, til Xbox-konsollene og PC, inkludert 'Starfield', det etterlengtede nye romspillet som per nå er under utvikling av Bethesda Game Studios» sa Xbox-sjef Phil Spencer i en uttalelse. Avtalen koster Microsoft 7,5 milliarder dollar (snaut 70 milliarder norske kroner.)

Dette betyr også at Bethesda-spill kommer til å bli helintegrert og en permanent del av Xbox Game Pass. Når «Starfield» lanseres, for eksempel, kommer det til å bli tilgjengelig via abonnementtjenesten fra dag én.

«Med hver nye konsollsyklus utviklet vi oss sammen», sier Todd Howard i Bethesda, om hvorfor samarbeidet gir mening. «Alt fra å gi ut spillmodifikasjoner på konsoll med 'Fallout 4', nå med over en milliard nedlastinger, til de seneste teknologiene som kommer i Xbox Series X/S.» Disse nye systemene er optimalisert for de enorme verdenene vi elsker å lage, med generasjonshopp ikke bare i grafikk, men i CPU og datastrømming også. Dette har ført til vår største spillmotor-overhaling siden Oblivion [«The Elder Scrolls IV: Oblivion]», med helt ny teknologi som ligger til grunn for vår første nye spillserie på 25 år, «Starfield», men også «The Elder Scrolls VI.»

Rundt 2300 personer jobber for Zenimax, og selskapet inkluderer utviklere som Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog og Roundhouse Studios. Microsoft har nå gått fra å eie 15 utviklere til 23 med dette oppkjøpet.



Bethesda vil fortsatt fungere som utgivere – men nå vil selskapet ha Microsofts resurser og infrastruktur i ryggen.

Dette er stort

Microsoft har gjort en del store trekk når det gjelder oppkjøp de siste årene, eksempelvis ved å ha tilegnet seg RPG-ekspertene Obsidian og InXile Entertainment – men det som skjer nå er på et helt annet nivå. Microsoft bruker sine finansielle muskler når de nå kjøper den enorme utgiveren – og får dermed mye oppmerksomhet i forkant av lanseringen av Xbox Series X og Xbox Series S, som for øvrig åpner for forhåndsbestillinger i disse tider.



Ingen hadde noen idé om at dette ville skje, men hvis den eneste konsollen som får «The Elder Scrolls VI» er en Xbox, så utgjør dette et stort maktskifte for Microsoft i den kommende konsollgenerasjonen. Det er likevel vanskelig å se for seg hva slags strategi vi vil se fra Microsoft i tiden som kommer, basert på kunngjøringen.



Det er med andre ord mye vi ikke ennå vet – inkludert hva dette vil bety for Bethesdas allerede planlagte spill.