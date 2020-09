Endelig vet vi hvor stor Xbox Series X er – enorm

Tidspunktet for å gjøre plass under TV-en nærmer seg med stormskritt – fotografier av Xbox Series X og Xbox Series S i stua til journalister har begynt å dukke opp på nett, og det er ikke snaut hva man snart må gjøre plass til.



Selv om Xbox Series S ser ut til å være relativt nett sammenlignet med Xbox One X, med en større flate på «fremsiden» (som betyr at den ikke vil stjele altfor mye plass under TV-en), så er storebror, Xbox Series X, en helt annen historie. Den nye konsollen måler 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm, og er litt av et monstrum – vi snakker minst dobbelt så stor som mange andre konsoller.

GameSpot var en av blekkene som som fikk tilsendt en ikke-funksjonell utstillingsmodell (til bildebruk), og valgte altså å sette den nye konsollen ved siden av en PS4 Pro, en Nintendo Switch og en Xbox One X.



Resultatene er, vel, på kanten til komiske. Se selv i bildene GameSpot-journalist Michael Higham la ut på Twitter:

Got my hands on the Xbox Series S and Series X...prototypes! Sent over by MicrosoftThese designs are SLICK, especially the Series S!Did some size comparisons w/ current gen, saw how they fit in my broke boy Ikea setup. Check my breakdown on @GameSpot: https://t.co/qE5eIvk66j pic.twitter.com/oM4l4XC5VwSeptember 10, 2020

Altså, ærlig talt. Kommentarer er nesten overflødige. Merk dog at man må være forsiktig med hvordan man plasserer vifteuttaket, som Higham nevner.

yup, still a lil thick but you also gotta make sure there's room on the right side (not like in this photo lol) of it since thats where the fan is pic.twitter.com/m9RnrLpYpmSeptember 10, 2020

Hvor mye plass trenger man, egentlig?

Det å se dagens konsoller ved siden av de nye konsollene kan hjelpe stort når vi snart må finne ut hvor vi skal plassere Xbox Series X og Xbox Series S.



For eksempel viser noen av bildene at Xbox Series S er omtrent akkurat like stor som PS4 Pro. PS4 Pro er bare såvidt høyere, og om man sammenligner begge de to nye Xbox-konsollene, så er Series S 60 % mindre enn Xbox Series X, ifølge Microsoft.

Den mest givende sammenligningen i bildene av Xbox Series X er når den settes opp ved siden av Nintendo Switch. Her ser det ut som om Microsofts nye konsoll er omtrent like bred som Nintendo-konsollen (om Series X legges på siden.) Selvfølgelig er Series X langt tykkere enn Nintendo Switch, og har gitteret med viften på toppen som man må ta høyde for (ganske bokstavelig talt i mange tilfeller.)



Lykke til med å få plass i hyllene du har fra før av, i alle fall, du trenger nok litt pep før du setter i gang.