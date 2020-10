PS5-maskinvaren endelig eksponert i denne demonteringsvideoen fra Sony

Sony har i en ny video publisert på den offisielle PlayStation-bloggen gitt oss en fullstendig oversikt over hvordan PS5-maskinvaren ser ut innvendig.



I den detaljerte demonteringen vist nedenfor får vi se de interne komponentene til PS5, inkludert systemets vifte, optiske drev og hovedkort. Vi anbefaler ikke å demontere konsollen din selv, selvfølgelig, uansett hvor enkelt Yasuhiro Ootori, som jobber i maskinvaredesign-delen hos Sony, får det til å se ut.



Videoen gir oss også en særdeles god idé om akkurat hvor stor PS5-konsollen kommer til å bli. Når man ser Ootori sittende på en stol ved siden av PS5 på et bord, så rager konsollen til godt over skuldrene hans. Selv om vi ikke vet nøyaktig hvor høy Yasuhiro er, eller hvor høy stolen og bordet er, så er det likevel klart at vi har å gjøre med en gigantisk konsoll (som også er en av de aller tyngste gjennom tidene.)

Vi får også servert det som antageligvis er den aller første publiserte titten på baksiden av PS5 i denne demonteringsvideoen. Dessverre er det ingen overraskelser å finne på baksiden. Her finner man to USB-A-porter, en HDMI (ut)-port, en Ethernet-port (LAN) og en strøminngang. Alt det vanlige, med andre ord.

Videoen viser også hvordan man fjerner stativet hvis man skal plassere PS5 i en vertikal posisjon, og hvordan man må feste den om man skal plassere konsollen horisontalt. Det hele virker relativt enkelt, men det ser ut til at man bør holde orden i skruene.



En plass for en intern SSD (NVMe) kommer også til syne med en gang man har fjernet PS5s hvite plastikkchassis, noe som kan hinte i retning av at man kan legge til ekstra lagring utover det man finner i den interne disken man får med – med andre ord, at man ikke trenger å bytte ut SSD.

Hør etter

Sony har også hevdet at PS5 kommer til å bli betydelig mindre støyende enn PS4, og har sagt at de knapt kan vente på at PlayStation-tilhengere skal høre mangelen på støy. Helt konkret er påstanden at man ikke skal kunne høre konsollens vifter i det hele tatt.



Det har tatt Sony fem år å designe og utvikle PS5, og siden 19. november nærmer seg med stormskritt, er det ikke lenge til at vi får oppleve selskapets harde arbeid i levende live. Hvorvidt du har klart (eller kommer til å klare) å forhåndsbestille konsollen er dog en annen sak.