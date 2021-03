Google Workspace får en storstilt oppgradering som skal takle fremtidens hjemmekontor

Google har avslørt en omfattende overhaling av Google Workspace (tidligere G Suite), en pakke som omfatter verktøy for produktivitet og samarbeid (Gmail, Google Keep, Google Sheets, og så videre), som en forberedelse på den økende mengden hybridisert arbeid som vil eksistere etter at pandemien er over.



I en hybridisert arbeidsmodell vil arbeidstakere fordele tiden mellom hjemmet og kontoret, og forhåpentligvis dra nytte av fordelene med hjemmekontor uten at man ofrer nytteverdiene i å jobbe på samme fysiske lokasjon. Google mener at denne nye fleksible måte å organisere seg på vil kreve et knippe verktøy som kan takle alle de ulike måtene man i praksis vil løse jobbsituasjonen på.



«Vi er særlig interessert i det vi kaller 'samarbeidslikhet', eller muligheten til å bidra i samme grad, uansett om man sitter i det samme rommet som kollegaen eller på andre siden av kloden» sier Javier Soltero, sjef for Google Workspace.

«I dag annonserer vi nye verktøy og funksjoner som vil hjelpe folk med å få mest mulig ut av tiden de bruker, bidra i samme grad og levere mer effektivt.»

Organiser tiden med Google Workspace

Noen av de største forandringene i Workspace, som forventes lansert i ukene og månedene som kommer, dreier seg om hvordan arbeidstakere kan dele opp arbeidsdagen og gjøre seg selv tilgjengelige for kolleger.



«En trend vi ser i dagens arbeidsstokk er balansegangen mellom yrkesmessige og personlige forpliktelser, og mange jobber nå i 'sprinter'» forklarer Soltero. «Nå som mange selskaper trykker fleksible hybridiserte modeller til sitt bryst kommer alle til å trenge verktøy for å kunne balansere arbeidslivet og bruke tiden vår best mulig.»

En ny «segmenterbare arbeidstimer»-funksjon vil, for eksempel, la Workspace-brukere spesifisere spesifikke tidslommer der er tilgjengelige for møter, mens «lokasjonsindikatorer» vil vise hvilke dager en arbeidstaker jobber hjemmefra kontra fra kontoret.

«Fokustid» og «gjentakende ikke-på-kontoret»-statuser vil på sin side gi brukere en måte å planlegge perioder av dagen uten arbeidsmessige distraksjoner. Den førstnevnte funksjonen begrenser hva slags varsler en bruker kan få i en gitt periode, mens sistnevnte kan brukes til å sette opp regelmessige tidsperioder der man ikke «er» på kontoret, der alle kalender-oppføringer ignoreres.



Workspace får også nye analyseverktøy som lar arbeidstakere se hvordan tiden fordeles mellom de ulike aspektene de velger å organisere med Google. Disse dataene er kun synlige for arbeidstakeren, ikke ledelsen, så det kan ikke brukes som en måte å overvåke arbeidere på.

Samarbeid

I tillegg til verktøy for tidsbruk skal Google også implementere en rekke oppgraderinger, som tar sikte på å gjøre samarbeid mer «rettferdig og tilgjengelig».



Selskapet har også annonsert nye Google Meet-funksjoner for de som bruker flere forskjellige enheter (for eksempel konferanseutstyr på møterom, Nest Hub Mac, og så videre) til å være vert for møter. Ifølge Soltero skal disse «skjerm nummer to-opplevelsene» gjøre at brukere kan presentere og ta del i alle aspektene av et møte (chat, stemmegivning, spørsmål og svar, og så videre) fra alle enheter og uansett hvor man befinner seg.

Google Meet for mobile enheter skal også få en kjærkommen funksjon mange har ventet på, nemlig rutevisning, noe som lar flere møtedeltakere dukke opp på skjermen samtidig, mens såkalt PiP (picture-in-picture)-støtte vil gi brukere muligheten til å utføre handlinger på enheten de bruker uten å måtte «gå ut av» møtet.



Når det gjelder tilgjengelighet, så har Google også her et par ess i ermet. Selskapet introduserer en tekstefunksjon som fungerer i sanntid, og som har støtte for en rekke språk, sammen med en spørsmål- og meningsmålingsfunksjoner samt muligheten til å strømme over flere Workspace-domener innad én enkelt organisasjon.



Avslutningsvis avslørte Soltero at brukere av den rimeligste Workspace-pakken, Essentials, kommer til å få tilgang til et par ekstra tjenester, kontra tidligere, inkludert nye Google Chat, tusjtavle-appen Jamboard og Calendar.