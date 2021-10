Google har en plan, skal tukte Microsoft 365

Google har avslørt en ny plan som skal hjelpe kunder med å få mer ut av bedriftsapper og samarbeidsverktøy.



Under sitt årlige Google Cloud Next-arrangement annonserte selskapet at det kommer til å investere tungt i Google Workspace Markedplace, tredjepartsappbiblioteket som fungerer sammen i tospann med selskapets nettverktøy. Målet er å skape muligheter for nye synergier ved å ekspandere funksjonaliteten i appene og forbedre brukeropplevelsene.



Nye tall publisert av Google viser at Workspace-pakken nå har opptil tre milliarder brukere (med andre ord over en tredjedel av planetens befolkning.) Mange av disse brukerne utvider oppsettet sitt ved hjelp av første- eller tredjepartsapper – hvilket det nå finnes 5300 av i det offisielle biblioteket – men Google nøyer seg ikke med det, de vil utvide tilbudet.

«Vi gleder oss over å se at så mange brukere gjør opplevelsen mer personlig ved å legge til tredjepartsapper, eller ved å bygge sin egen, slik at de får en kraftigere motor for produktivitet og samarbeid», skrev Google.



«Utviklere har klart å bygge applikasjoner som integreres med Gmail, Drive og Docs i årevis. Og i dag annonserer vi forbedringer i Google Workspace-plattformen ved å gjøre det like enkelt for utviklere å bygge applikasjoner og integrere disse med Meet, Chat og Spaces.»

Google Workspace utvikler seg

Helt siden G Suite ble lansert, i 2006, har Google konkurrert direkte med Microsoft i kontorapplikasjoner-segmentet, og dermed måttet bryne seg på den berøme Microsoft 365-pakken, som huser programmer som Word, PowerPoint og Excel.



En av de mest fremtredende aspektene ved Microsofts pakke er hvor tett appene og tjeneste arbeider sammen, hvilket innebærer koplinger helt ut til Windows, et operativ som brukes av de fleste bedrifter. Selv om Google kom Microsoft i forkjøpet når det gjelder såkalt programvare som tjeneste-modellen, har de individuelle G Suite-appene fremstått som mer isolerte.



Da Google i fjor skiftet navn på pakken, til Workspace, annonserte selskapet at de ville satse på å lage en mer «dypt integrert brukeropplevelse» ved å forbedre måten de ulike produktivitetsappene samarbeider på. Nå, året etter, ønsker selskapet i tillegg å fokusere på å frembringe mer samhandlinger med tredjepartsapper.



Den første nyvinningen som ble avslørt under Cloud Next gjør at brukere kan lage og utføre såkalte jira-henvendelser (poster i et samarbeidsverktøy) direkte fra Google Chat og Spaces, noe som gjør henvendelsesprosessen mer strømlinjeformet, og kan bidra til å kutte ned på antallet apper arbeidstakere trenger å sjonglere samtidig.



Samtidig lanserte Google også en ny AppSheet-integrering i Gmail, som tar sikte på å hjelpe ikke-tekniske brukere med å lage skreddersydde såkalte «no-code apps», hvilket bør spare tid innen administrativt arbeid.



Sist, men ikke minst, lanserte Google et ny Work Safe-tilbud som tar i bruk tjenester fra sikkertsselskapene CrowdStrike og Palo Alto Networks, slik at kunder enklere kan samarbeide på en sikker måte på en hybridisert arbeidsplass.



«Vårt mål er å styrke alle med en innovativ og strømlinjeformet opplevelse, som vil gi folk – uansett hvor de befinner seg, eller hvor teknisk kompetente de er – muligheten til å gjøre en reell forskjell», sa Google. «I kjernen, visjonen til Google Workspace-plattformen, er å hjelpe deg med å bygge ditt eget innovasjonsbaserte moment, samtidig som vi tilbyr et sikkerhet- og personvernsmessig grunnlag.»