Google har en udspekuleret plan for, hvordan de vinder over Microsoft 365

Google har afsløret en ny plan for at hjælpe sine virksomhedskunder med at få endnu mere værdi af deres produktivitets- og samarbejdsværktøjer.

Under den årlige Google Cloud Next-begivenhed meddelte virksomheden, at de vil investere stort i Google Workspace Marketplace, tredjeparts-biblioteket, der er en del af produktivitetsværktøjerne. Målet er at skabe muligheder for nye synergieffekter, der udvider funktionaliteten af nuværende værktøjer og derved forbedrer brugeroplevelsen.

Ifølge tal offentliggjort af Google har Workspace-værktøjerne nu omkring tre milliarder brugere, en tredjedel af verdens befolkning. Mange af disse brugere forbedrer allerede deres oplevelse med første- eller tredjeparts-udvidelser, og Google håber nu at kunne tilføje endnu flere til de eksisterende 5.300 udvidelser.

"Vi er glade for at se så mange brugere tilpasse deres oplevelse gennem tredjeparts-tilføjelser eller ved at bygge deres egne for at skabe endnu mere kraftfulde værktøjer til produktivitet og samarbejde," lyder det i en udtalelse fra Google.

"I flere år har udviklere haft mulighed for at bygge applikationer, der kan integreres med Gmail, Drive og Docs. I dag taler vi om yderligere muligheder for at tilpasse Google Workspace ved også at lade udviklere bygge udvidelser til Meet, Chat og Spaces."

Udviklingen af Google Workspace

Siden fødslen af G Suite i 2006 har Google konkurreret direkte med Microsoft med hensyn til produktivitetsværktøjer og tilbud om værktøjer, der ligner dem i Microsoft 365 med alternativer til Word, PowerPoint og Excel og mere.

En af de vigtigste fordele ved Microsofts alternativer er integrationen mellem apps og tjenester, noget der går helt ud til Windows, som mange virksomheder i dag bruger. Selvom Google var foran Microsoft, når det gjaldt SaaS-produkter, har de enkelte G Suite-applikationer følt sig isolerede.

Da Google omdøbte G Suite til Workspace sidste år, afslørede de også en ambition om at skabe mere integrerede brugeroplevelser ved med større kvalitet at forbinde de forskellige værktøjer. Nu ønsker Google også at implementere en sådan integration med tredjeparts-udvidelser for yderligere at komplementere det hele.

Den første integration, der vises på Cloud Next, giver brugerne mulighed for at oprette Jira-billetter direkte i Google Chat og Spaces, noget der i høj grad vil forenkle processen og reducere antallet af apps, der skal køre på samme tid.

Google har også lanceret en ny integration mellem Gmail og AppSheet, som vil gøre det lettere for mindre teknisk kyndige brugere at oprette applikationer, der reducerer mængden af administration.

Endelig afslørede Google også et nyt tilbud inden for Work Safer, der bruger tjenester fra sikkerhedsselskaber CrowdStrike og Palo Alto Networks, hvilket vil gøre det lettere for kunderne at samarbejde mere sikkert på de nye hybrid -arbejdspladser.

"Vores mål er at gøre det muligt for alle, uanset placering eller tekniske muligheder, at få mulighed for at skabe reelle ændringer gennem innovative og problemfri oplevelser," siger Google. "Visionen for Google Workspace-platformen er at tilbyde dig muligheden for at skabe dit eget innovative momentum og samtidig bevare sikkerhed og integritet."