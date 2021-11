Er dette første sniktitt på Sonys PSVR 2-hodesett?

Det har lenge vært kjent at en ny variant av PlayStation VR er på vei, men den ferske patentsøknaden som ble innsendt for noen dager siden kan være vår første titt på hvordan den nye enheten ser ut.



Det var den spanske nyhetssiden DistritoXR som omtalte Sony-søknaden først, som later til å være et maskinvarepatent som ble offentliggjort den 21. oktober 2021. Søknaden ble levert inn av Sony Japan, og oppfinnerne skal være Takaaki Yoshida, Hideki Takahashi og Teppei Takahashi. Patentet beskriver en «hodemontert skjerm», og det medfølgende bildet ligner svært på et VR-hodesett.

Selv om vi ikke blir servert rare greiene når det gjelder faktisk informasjon om hodesettet, ei heller hvordan det fungerer, så håper vi i det lengste på at denne generasjonen blir trådløs. Første side av patentsøknaden finner du i rubrikken nedenfor.

Det er viktig å merke seg at slike merkevare-patenter registreres over en lav sko, og det er på ingen måte alle som ender opp som faktiske produkter. Likevel er det et interessant stykke informasjon, gitt at Sony hittil har holdt VR-kortene svært tett til brystet.

Kommentar: Hva vet vi egentlig om PSVR 2 per nå?

Sony har offisielt bekreftet at PSVR 2 er på vei. Den seneste generasjonen VR-hodesett fra selskapet kommer til å være laget med tanke på bruk med PS5, og er naturligvis oppfølgeren til det opprinnelige PlayStation VR-hodesettet, som ble lansert for over fem år siden, i 2016.



I et innlegg som ble lagt ut på PlayStation-bloggen tidligere i år, bekreftet Sony at det nye PSVR-systemet er under utvikling, og understreket med det at produsenten på ingen måte hadde gitt opp VR-kappløpet. Selskapet har ikke kommet med noen lanseringsdato for PSVR 2, men Sony har utelukket en 2021-lansering, så sannsynligheten er stor for at vi må vente (minst) til slutten av 2022 før vi ser snurten av mer VR fra japanerne.



Bortsett fra det ovennevnte bildet er det ikke så mye informasjon tilgjengelig, men vi vet at PSVR 2-kontrollerne kommer til å få en oppgradering både når det gjelder funksjonalitet og design. Det sies at de nye kontrollerne kommer til å ligne mer på de mer tradisjonelle VR-kontrollerne andre produsenter bruker – som eksempelvis de man får med Oculus Quest 2.



De seneste PSVR 2-ryktene vitner om at Sonys nye hodesett også kommer til å være bakoverkompatibelt, hvilket vil være en stor fordel, om det viser seg å stemme.