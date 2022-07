Project Cambria er Metas viktigste VR-briller akkurat nå

Meta later til å satse stort på Project Cambria. Ifølge et internt notat som har kommet på avveie skal det kommende VR-hodesettet være en av Metas viktigste investeringer akkurat nå.



Konseptet er en mer avansert oppfølger til Meta Quest 2 (tidligere kjent som Oculus Quest 2), hvilket innebærer at Cambria får helt nye AR- og ansiktssporingsfunksjoner. Hodesettet kommer antakeligvis fortsatt til å fungere bra til gaming, men internt ser Meta ut til å ha store planer om å vinkle det hele mer mot bruk innad bedrifter og teknologi-industri, et dristig trekk som nesten må karakteriseres som upløyd mark (først omtalt av Reuters (opens in new tab).)

Planen har nok sammenheng med en økonomisk nedgang for Meta. Etter at det tidligere i år ble annonsert at Facebook for første gang mistet trafikk, rettet aksjeprisen snuten i samme retning: nedover. Denne nedgangen ble ytterligere påvirket av de mer generelle økonomiske problemene verden står overfor nå, en trend Meta-sjef Mark Zuckerberg spår at kommer til å bli «en av de verste» i senere tid. Som respons til det ovennevnte har Meta måttet bruke sparekniven og gjøre en rekke kutt, som for eksempel selskapets Apple Watch-rival, for ikke å snakke om en nedskalering i antall ansatte. Fokuset skal nå heller være på prosjekter som kan gi større inntjening.



I tillegg til Project Cambria, skal Meta etter sigende være ute etter å gjøre forbedringer i Reels – de TikTok-aktige videoene i Facebook – i håp om å gjøre innhold lettere å finne for brukere, hvilket også vil gjøre reklame mer attraktivt for annonsører.

Kan Project Cambria levere, etter månedsvis med spekulasjoner? (Image credit: Meta)

Når det gjelder VR-delen, har vi ennå ikke sett hva Cambria kan tilby, men ferske rykter melder om spesifikasjoner som bør bli en vesentlig oppgradering kontra Quest 2. Gratis blir det imidlertid ikke. Mange analytikere opererer med en antatt pris på 800 amerikanske dollar, eller drøye 8000 norske kroner.



Gitt at prisen antakeligvis blir såpass høy, vil Meta måtte overbevise bedrifter om at de nye brillene vil være essensielle for å øke produktiviteten på arbeidsplassen – ellers vil det hele ende opp som en høytflyvende satsing uten det helt store inntjeningspotensialet. Gamere kan potensielt være med å dra det hele i riktig retning – om maskinvaren blir god nok til at folk lar seg friste, og kan tilby en vesentlig bedre opplevelse i VR-spill – men historien viser at Quest 2, VR-briller kjent for å tilby svært mye for prisen, selger ekstremt godt, mens de dyrere variantene sliter med å finne kunder. Hvis Cambria blir dobbelt så dyre som forgjengeren, spørs det om gamere biter på.



Det forventes at de nye VR-brillene fra Meta skal lanseres allerede i 2022, hvilket betyr at det umulig kan være lenge til Zuckerberg og kompani begynner å avsløre flere detaljer om spesifikasjoner og funksjoner – noe som vil gi oss mer informasjon å gå på, når vi skal vurdere om hodesettet er verdt prisen. Vi merker allerede nå at vi trenger litt drahjelp for å bli overbevist.