Meta Project Cambria-prisen lekket på nett – blir antakeligvis lite populær

Veikartet som beskriver Metas planer for lansering av VR-enheter ble nylig lekket på nett, og inneholder informasjon om selskapets fire kommende hodesett, inkludert prisen og spesifikasjonene til neste VR-brille i rekka: Project Cambria.



VR-hodesettet er per nå kun kjent under kodenavnet, og som et oppgradert produkt som forventes å erstatte dagens beste hodesett fra Meta, Oculus Quest 2 (som for kort tid siden skiftet navn til Meta Quest 2.) Lanseringsdatoen skal være i løpet av 2022.



Da produktet ble annonsert i oktober 2021 forklarte administrerende direktør for Meta, Mark Zuckerberg, at Cambria kommer til å bli en eksklusiv teknologi som vil produsere bedre VR- og MR-opplevelser enn Meta har klart å mane frem tidligere. I praksis vil det etter all sannsynlighet innebære både bedre spesifikasjoner og bedre programvare.

I den senere tid har Zuckerberg beskrevet VR-hodesettet som en erstatning for både laptop og som en kontorløsning. En artikkel fra The Information bekrefter at Cambria skal være snakk om en «[...] laptop til ansiktet».



Det lekkede veikartet, ment til internt bruk, vitner om at Project Cambria kommer til å koste 799 dollar (omlag 7 500 norske kroner), og at det kommer til å ha innmat med en ytelse sammenlignbar med en Chromebook – for ikke å snakke om at det vil ta i bruk Metas egenproduserte Android-baserte operativsystem.



Hvis vi tar utgangspunkt i de beste Chromebook-maskinene på markedet akkurat nå, i tillegg til spesifikasjonene til Meta Quest 2, så kan det virke som om Project Cambria vil ha minst 8 GB RAM og antakeligvis rundt 256 GB lagringsplass. Sannsynligheten er stor for at prosessoren vil få et løft også. Det kan også være at Meta blir nødt til å lete etter nytt på den fronten, eller lage sin egen brikke, siden Qualcomm ennå ikke har lansert en oppfølger til Snapdragon XR2, prosessoren som sitter i Meta Quest 2.

Tidligere hørte vi også nyss om at Cambria kommer til å bruke to mini LED-baserte skjermer, antakeligvis med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz (som skal være en forbedring over den «eksperimentelle» 120 Hz-funksjonen i Quest 2.)

Forandringer i designet

Det eneste bildet vi har av Project Cambria per nå (Image credit: Meta)

Det eneste bildet vi har av Project Cambria (se over) viser at kontrollerne har fått seg en aldri så liten finpuss. I motsetning til de som følger med Quest 2, ser disse ut til å mangle ringene som brukes til romlig sporing – og dermed ser det ut til at Cambria kommer til å bruke en annen metode for å holde styr på hvor hendene dine befinner seg.



Når det gjelder de andre VR-hodesettene som er å finne i veikartet, kan ovennevnte artikkel fra The Information melde at Meta planlegger en lansering av Quest 3 (kodenavn Stinson) i 2023, etterfulgt av Project Funston og Project Cardiff i 2024.



Funston skal etter sigende være en forbedring av Project Cambria, mens Cardiff skal være en laverestående modell.

Det virker usannsynlig at vi får servert en Meta Quest 4 i 2023, gitt at Quest 3 lanseres året før. Vi forventer heller at Cardiff kommer til å være en slags type AR-briller (kanskje en slags fortsettelse av Ray-Bay Stories-konseptet), eventuelt et VR-hodesett myntet på barn – noe vi har ventet lenge på.



Det tar nok litt tid før Meta avslører stort om Project Stinson eller Cardiff – vi har tross alt lite å gå på selv når det gjelder Project Cambria og Meta Quest 3 – men om fire hodesett skal lanseres innen utgangen av 2024, så begynner det å haste litt om Meta skal rekke all markedsføringen.