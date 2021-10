Det er offisielt: Nytt Oculus VR-hodesett på vei – men det er ikke Quest 3

Mark Zuckerberg avslørte endelig Oculus' neste VR-hodesett under Facebook Connect 2021 – nyvinningen heter Project Cambria.



Det nye VR-hodesettet skal være på vei ut Facebook-døra (eller snarere Meta-døra) i 2022, og Cambria er strengt tatt ikke et Quest-produkt (det er med andre ord ikke snakk om et Oculus Quest 3-hodesett), men selskapet sier at produktet likevel vil være kompatibelt med Quest-enheter.

Det nye VR-settet vil lanseres som en del av Facebook-satsingen på introduksjonen av en rekke nye såkalte mixed reality-produkter, som skal «fremskynde det aller siste» i årene som kommer.

Det var ikke mange detaljer å spore rundt nye Project Cambria under dagens arrangement – vi fikk bare se noen svært korte glipp av maskinvaren – men Zuckerberg bekreftet at enheten vil ha svært avanserte nyvinninger som Facebook ikke ennå ønsker å implementere i Quest-serien (på grunn av kostnadene involvert.)

(Image credit: Facebook / Oculus)

Det vi vet per nå er at Project Cambria vil kunne reprodusere ansikt- og øyebevegelser i avatarer, og kommer til å ha kameraer som vil kunne videreføre høyoppløselige videostrømmer til hodesettets skjermer. Denne teknologien vil gjøre at hodesettet potensielt kan få en langt slankere formfaktor enn sammenlignbare produkter som allerede er i salg.