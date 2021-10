Slik ser du Facebook Connect – får vi et nytt Quest-VR-hodesett?

Facebook Connect, tidligere kjent som Oculus Connect, finner sted senere i dag. Det årlige arrangementet har tradisjonelt vært brukt til å spre informasjon og annonseringer knyttet til selskapets Virtual Reality- og AR-produkter, for det meste med utspring i selskapets Oculus-avdeling. Dermed er det ikke helt usannsynlig at vi i dag, blant annet, kommer til å få se en oppfølger til Oculus Quest 2.



Facebook Connect starter i dag, 28. oktober 2021, med en hovedpresentasjon av Facebook-sjef Mark Zuckerberg, som forventes å omhandle hvordan Facebook-merkevaren skal håndteres fremover, samt selskapets planer om det såkalte metaverse-prosjektet – kimen til en rekke ansettelser i den senere tid.



Det forventes også at John Carmack, teknologidirektør i Oculus, skal opp på scenen og holde en tale angående hvordan fremtiden ser ut for VR-teknologien, samt hvordan det går med Facebook Reality Labs. Enkelte ferske lekkasjer ymter også om at vi kanskje kommer til å bli servert annonseringer av nye Oculus-hodesett (potensielt Oculus Quest 3 eller Quest Pro), sammen med nye kontrollere og en ladestasjon.

Slik ser du Facebook Connect

Facebook Connect-evenementet finner sted i dag, 28. oktober, klokken 19:00 (norsk tid.)



Arrangementet kan ses hos Facebook Reality Labs, på avdelingens offisielle Facebook-side, der du kan se hele sendingen live fra og med ovennevnte tidspunkt. Hvis du ikke har tid til å benke deg foran en skjerm klokken syv, så kan vi berolige deg med at det hele antakeligvis også kommer til å bli lastet opp til den offisielle Oculus-YouTube-kanalen i etterkant, som vanlig.

Facebook Connect: Dette ønsker vi oss

Oculus Quest 3 eller Oculus Quest Pro

Vi elsker selvsagt Oculus Quest 2, men det er ikke til å stikke under stol at VR-hodesettet nå begynner å dra på åra. Det er fortsatt det mest brukte VR-hodesettet på Steam, takket være den fjonge kombinasjonen av gode spesifikasjoner og en rimelig pris, men vi er uten tvil klare for at en oppfølger tar over tronen.



Som vist i lekkasjen vi lenket til ovenfor, er et nytt Oculus-hodesett nær sagt bekreftet i forkant av dagens Facebook Connect. Det nye hodesettet har medfølgende kontrollere som ikke lenger har de karakteristiske Quest 2-ringene, hvilket kan være et tegn på at Oculus nå har utviklet en ny måte å spore bevegelsene på, som ikke innebærer ringen man finner i både Quest-enheter og Valve Index.



Pris og lanseringsdato til det nye Oculus-hodesettet

Gitt at det ovennevnte stemmer, og vi i kveld får ta en titt på et helt nytt Oculus Quest-hodesett, så er det kanskje ikke rart at vi også ønsker oss så mye informasjon som mulig om det nye produktet. Ikke bare spesifikasjoner (som vi håper går Quest 2 en høy gang), men også pris og lanseringsdato.



Vi håper at prisen holder seg på samme nivå som Quest 2, som per nå kan kjøpes for 3 990 kroner i Norge. Vi regner ikke med at det nye hodesettet kommer til å bli billigere enn forgjengeren, men hvis det ender opp på et prisnivå som er i nærheten, la oss si rundt 4 500 kroner (for å kompensere for bedre innmat), så vil nok det nye hodesettet virke fristende for mange.



Hvis man er i det ambisiøse hjørnet håper man kanskje at Oculus Quest 3 / Quest Pro kommer til å bli lansert før jul 2021, og dermed potensielt kan bli en av årets kuleste julegaver. Sannsynligheten er dog stor for at hodesettet ikke kommer i butikkene før i 2022. Kanskje i første eller andre kvartal, slik at salgsinntektene sniker seg med inneværende regnskapsår.



Skifte av navn og utbrodering om «metaverse»-prosjektet

Vi er ganske så nysgjerrige når det gjelder Facebooks planer om en eventuell omstrukturering og et skifte av navn. Som nevnt ovenfor forventes det at administrerende direktør Mark Zuckerberg kommer til å bruke litt av sin avmålte tid på å snakke om forandringene i selskapsstrukturen. Mange spekulerer i hvorvidt det eventuelle navneskiftet er en taktisk manøver som vil forsøke å distansere selskapet fra alle PR-problemene som har dukket opp i de senere år. Vi har våre tvil om et navneskifte kan bøte på dette, så det kan ligge mer bak omstruktureringen enn bare ren markedsføring.



Facebooks «metaverse» skal ifølge enkelte utgjøre en stor del av omstruktureringen, og kan potensielt gjøre at selskapets røtter i sosiale medier vil hekte seg ytterligere fast i Oculus' VR- og AR-teknologi.



Et blogginnlegg fra MSNBC, ført i pennen av skribent Ja'han Jones, foreslår at Facebooks metaverse-prosjekt vil kunne tilby sosiale tilholdssteder for VR-brukere. Det kan for eksempel dreie seg om virtuelle konserter, skoler eller jobbmøter. Det kan også være at prosjektet også vil involvere teknologi som ligner mer på sosiale medier, hvilket ikke er helt uproblematisk.



Et av de største aberne med Oculus Quest (2) er at man må være logget inn med en Facebook-konto for å kunne bruke enhetens online-tjenester (om du ikke bruker tredjepartsverktøy som SideQuest for å hoppe bukk over kontosjekken.) Dette er en praksis vi regner med Facebook kommer til å beholde, og siden enhetene de selger er såpass billige (og produseres i hopetall), så er det ikke rart at mange mistenker at Facebook tar sikte på å dominere VR-markedet på samme måte som de (til en viss grad) har dominert sosiale medier-markedet.