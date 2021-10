Vil Facebook-konsernet skifte navn neste uke?

Facebook skal snart skifte navn ifølge en ny artikkel signert The Verge. Bakgrunnen skal være at de nå ønsker å fremheve at de har ekspandert stort, ikke lenger kun er et sosialt medium og at de i fremtiden tar sikte på å satse på prosjekter som The Metaverse.



Ifølge The Verge er det uklart om navneforandringen vil innebære at Facebook-plattformen i seg selv kommer til å skifte ham, eller om det nye navnet vil være å finne i et omstrukturert moderselskap, som Facebook vil være en del av sammen med andre Facebook-eide merkevarer som Instagram, WhatsApp og Oculus.



Den ovennevnte artikkelen siterer «en kilde med direkte informasjon om det anliggende», som hevder at Facebook-grunnleggeren Mark Zuckerberg kommer til å snakke om navneforandringen under den kommende Facebook Connect-konferansen den 28. oktober.



TechRadar sendte en forespørsel til Facebook, men svaret kom raskt og kontant fra en talsperson for selskapet: «Vi kommenterer ikke på verken rykter eller spekulasjoner.»

Kommentar: Facebook vil fortsatt være Facebook

Det gir mening at Facebook nå ønsker å bygge opp en ny merkevare, slik at denne passer bedre sammen med de ulike eksisterende produktene og tjenestene selskapet besitter, som for eksempel VR-grenen Oculus. Vi var vitne til en lignende operasjon i 2015, da Google omstrukturerte selskapet og laget et nytt moderselskap ved navn Alphabet, som Googles produkter og tjenester ble en del av, i form av datterselskaper.



Seks år har gått siden omstruktureringen, og det er ikke stort som har forandret seg i praksis for Google, i alle fall ikke for oss utenforstående. Vi ser oss at et lignende trekk fra Facebook ikke vil ha de helt store praktiske innvirkningene for oss brukere, når det gjelder hva selskapet tilbyr i form av produkter og tjenester. Sannsynligheten er stor for at dette for det meste handler om fremtidige satsinger.



Når det er sagt må det også sies at Facebook står midt i en vanskelig tid, rent merkevaremessig. Forrige måned publiserte The Wall Street Journal «The Facebook Files» – et kontroversielt knippe lekkede dokumenter som viste at Facebook blant annet internt har forsket på Instagrams negative innvirkning på tenåringers mentale helse.



Varsleren avslørte raskt sin identitet, og det viste seg å være Frances Haugen, en tidligere Facebook-ansatt, som i etterkant har vitnet foran USAs senat, angående det hun hevder er skadelige fremgangsmåter utført av sosiale medier-giganten.



Hvis Mark Zuckerberg annonserer planer om å forandre navnet på Facebook den 28. oktober, så vil dette ikke bare passe godt for eventuelle fremtidsutsikter for planlagte prosjekter, men også bidra til å dempe den negative effekten navnet har på tilknyttede merkevarer.