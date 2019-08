Snart kan du hindre Facebook i å forfølge deg rundt på nettet

Facebook har introdusert et verktøy som lar deg se hvilke tredjeparts nettsider og apper som sender aktivitetene dine videre til Facebook, og hindre dem i å gjøre det i fremtiden.

Funksjonen som foreløpig er tilgjengelig i Irland, Spania og Sør-Korea, er å finne i mobilappens innstillinger under overskriften «Off-Facebook Activity». Der kan du se hvilke selskaper som har delt data om dine vaner ved hjelp av verktøy som The Facebook Pixel og Facebook Login.

Hvis du noen gang har besøkt en nettbutikk og deretter gått til Facebook, bare for å bli servert reklame for tingene du nettopp har sett på, så er det de nevnte verktøyene som står bak.

Du kan deaktivere «Off-Facebook Activity», og dermed hindre at slik sporing skjer i fremtiden. The Guardian påpeker imidlertid at det ikke er mulig å slette dataene tredjeparter allerede har sent til Facebook.

Det finnes riktignok en mulighet for å «slette historien» din, men dette vil bare koble dataene fra kontoen din. Hvis du gjør dette så kan Facebook altså ikke bruk dataene til å servere deg tilpasset reklame, men de kan fortsatt brukes til å skape et bredere bilde av brukeres interesser.

Hvor har du vært?

Dette er første gang du får mulighet til å se nøyaktig hvilke selskaper som har levert data om dine surfevaner til Facebook og denne muligheten er absolutt velkommen, men det er synd at du ikke kan slette dataene som allerede har blitt samlet inn.

Ikke minst er merkingen «Clear data» ganske misvisende, og forhåpentligvis blir denne knappen bytte ut med noe mer presist som «Anonymize data» før funksjonen rulles ut globalt om noen måneder.