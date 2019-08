Facebook leide inn folk til å lytte til talemeldinger fra Messenger

Facebook har på samme måte som Amazon, Google og Apple, betalt innleide folk for å transkribere utdrag av Messenger-brukeres talemeldinger.

Ifølge Time, forteller en kilde tilknyttet dette arbeidet at de fikk en lydfil å jobbe med, men ble ikke fortalt hvor den kom fra.

Facebook har bekreftet at de har leid inn folk til slikt arbeid, men sies at de sluttet etter at andre selskaps tilsvarende praksis begynte å dukke opp i avisoverskrifter verden over.

– Akkurat som Apple og Google, sluttet vi også å bruke manuell gjennomgang av lydopptak for over en uke side, sier en talsperson for Facebook.

Facebook påpeker også at meldingene kun ble transkribert for å sjekke at de ble tolket riktig av talegjenkjenningsprogramvare. I tillegg skal det kun ha vært brukere som hadde sagt ja til å bruke denne funksjonen som har vært påvirket, og at opptak ble anonymisert slik at de ikke kan knyttes til bestemte brukere.

Hysj ...

Det er ikke så overraskende at Facebook gjennomførte tiltak da denne saken fikk oppmerksomhet i forrige uke. Selskapets rykte har fått en skikkelig smell, blant annet som følge av Cambridge Analytica-skandalen i fjor, der mange millioner brukeres personlige informasjon ble delt med partnere uten samtykke.

Facebook har startet en stor kampanje for å vinne tilbake folks tillit, og de har blant annet tatt ut annonser og laget en video der de unnskylder seg og lover at de skal gjøre mer for å sikre deg og beskytte privatlivet ditt.

Samtidig er det bare få uker siden selskapet fikk en bot på 5 milliarder dollar av amerikanske myndigheter som følge av skandalen.

– Tross gjentatte lovnader til milliarder av brukere verden over om at de skulle kontrollere hvordan personlig informasjon ble delt, så har Facebook likevel undergravd brukernes valg, uttalte leder for US Federal Trade Comission (FTC) i forbindelse med tildelingen av boten.

Facebook har ikke råd til å ta lett på enda en potensiell skandale, så det ga nok mening for dem å droppe praksisen så fort som mulig.

Hvis du ikke er sikker på hvor mye data du har samtykket til å dele, så er dette et godt tidspunkt for å sjekke personverninnstillingene dine.