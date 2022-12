Meta får milliardbøter for gigantisk lekkasje

Mandag denne uken ga den irske databeskyttelseskommisjonen Meta-gruppen og Facebook milliardbøter for utilstrekkelig beskyttelse av brukernes data.

265 milliarder euro, tilsvarende i overkant av 2,7 milliarder kroner, er beløpet selskapet må punge ut med for denne datalekkasjen som inntraff i 2021.

Ut over dette kjempemessige beløpet, krever kommisjonen også at Facebook iverksetter bestemte sikkerhetstiltak for å sikre data i fremtiden.

Blant de personopplysningene som ble lekket, fantes det opplysninger om EUS justiskommisær Didier Reynders, Luxemburgs statsminister Xavier Bettel og flere titalls andre høyerestående tjenestemenn i EU.

Ellers er det lekket 533 millioner andre data, inkludert telefonnumre, Facebook-ID, fullstendige navn og fødselsdatoer. Disse opplysningene dukket opp i et offentlig forum og ble spredt overalt på nettet.

Den irske databeskyttelseskommisjonen, som tar seg av overvåkningen av Facebook, ettersom Facebook har sitt europeiske hovedkontor i Irland, hevder at den amerikanske teknologikjempen har begått brudd mot de allmenne bestemmelsene om datasikkerhet «gjennom design og standard».

Det betyr at Facebook har konstruert produktene sine på en måte som gjør at personopplysninger kan lekkes.

En talsperson for Meta har uttalt at selskapet har «gjort endringer i våre systemer i den aktuelle perioden, inkludert å fjerne muligheten for å 'skrape' våre funksjoner ved hjelp av telefonnumre».

Talspersonen nevner selv at ulovlig «dataskraping« er «uakseptabel og mot våre regler», og lover at gruppen kommer til å fortsette samarbeidet med andre selskaper for å håndtere dette problemet, som han kaller en utfordring for bransjen.

Det er ennå uvisst om Facebook vil anke beslutningen til irske domstoler.

Til Politico uttaler den irske databeskyttelseskommisjonen at de venter ytterligere tre beslutninger mot Meta-selskaper i nær fremtid.