Meta Quest Pro annonsert – imponerende, men passer ikke for alle

Meta har endelig avslørt Project Cambria, VR-brillene som nå vil gå under navnet Meta Quest Pro.



VR-hodesettet ble avslørt under Meta Connect 2022 og er oppfølgeren til ekstremt populære Oculus Quest 2 – et av de beste VR-hodesettene vi har prøvd. De nye VR-brillene ser ut til å kunne tilby nok nytt til at det lever opp til Metas lovnader om en «nestegenerasjonsopplevelse», uten at det helt leverer på det mange hadde håpet på på forhånd.

Når det gjelder spesifikasjoner, så slår Meta Quest Pro (for det meste) Quest 2, med sine 12 GB RAM, sin nye Qualcomm XR2+-prosessor, som yter opptil 50 prosent bedre enn brikken i Quest 2. I tillegg får man nye funksjoner som øyesporing og ordinære kameraer som nå viser bilder i farger (color passthrough.) At VR-brillene nå holder styr på hvor du ser, i tillegg til hvordan du beveger ansiktet, gjør at hodesettet kan oversette følelser og miner til digitale varianter, i form av avatarer.



Det at kameraet nå tar opp farger (ikke bare IR-bilder i sort-hvitt, som i Quest 2) gjør at VR-brillene kan levere mer engasjerende bilder til bruk i såkalt AR og MR (augmented og mixed reality.)

Siden Meta Quest Pro har vanlige kameraer kan man se alt som foregår rundt seg. (Image credit: Meta)

Alt nytt er dessverre ikke godt nytt. Først og fremst er batteritiden temmelig skuffende. Meta fortalte oss at det vil vare mellom halvannen time og to timer. Oculus Quest 2, på sin side, kan brukes i mellom to og tre timer om man har grunnenheten uten tilbehør, og om man bruker Elite Strap med batteripakken er batteritiden enda bedre.



Under en pressekonferanse før annonseringen fikk vi også høre fra Meta at Quest Pro er «optimalisert for 90 Hz», men nektet å gi et utvetydig svar på hvorvidt 120 Hz kommer til å bli tilgjengelig på sikt. Høyere oppdateringsfrekvens gjør at VR-brukere opplever mindre kvalme og hodepine. 90 Hz er i praksis et minimum, og er per nå standardinnstillingen i Quest 2. Samtidig vet vi at Quest 2 vil få 120 Hz som standard om ikke så lenge, så det er trist om Quest Pro ikke følger i forløperens fotspor.

I tillegg må vi nevne prisen. Project Cambria, eller snarere Meta Quest Pro, som det nå heter, kommer til å koste 1 500 amerikanske dollar (rundt 16 000 norske kroner ved dagens kurs, og her til lands må vi også regne med moms og andre avgifter) – det er fire ganger den opprinnelige Quest 2-prisen, nå tre ganger så høyt, siden prisen nå er skrudd opp.



Joda, man får bedre ytelse, men det er som ovennevnt ikke alt som nødvendigvis er bedre i oppfølgeren. Samtidig kan prisen sies å være sammenlignbart med andre VR-briller i et lignende sjikt. Valve Index koster for eksempel i overkant av ti tusen kroner (i landene brillene er tilgjengelige, hvilket ikke inkluderer Norge), og man må tross alt har et skjermkort som klarer brasene også.



... og vi må ikke glemme det viktigste: Meta Quest Pro er ikke et par vanlige VR-briller.

Kommentar: Dette er ikke et par vanlige VR-briller

Meta Quest Pro ligner selvsagt en hel del på typiske VR-produkter vi har vært borti før. Man monterer det på hodet, det har en skjerm som dekker øynene dine, og du kan spille mange av de beste VR-spillene på markedet – i likhet med Oculus Quest 2. Forskjellen ligger i at det seneste fra Meta er et par såkalt mixed reality-briller, strengt tatt ikke et par VR-briller.



Det er selvsagt ikke udelt negativt. Basert på våre kollegers tid med Meta Quest Pro, så er det ikke måte på hvor virkelig mixed reality-demonstrasjonene føltes, kontra vanlig VR – men for alle som er interesserte i en ren gaming-opplevelse, i VR, så er det lite som tyder på at Meta Quest Pro tilbyr mest for pengene.



Det største aberet er at brillene ikke helt dekker øynene dine. Det er relativt store områder på sidene og nedenfor synsfeltet som ikke dekkes, og det betyr at verden rundt synes. Bruker man Quest Pro til mixed reality, så er dette helt greit, det bidrar til at skillet mellom det virtuelle og det virkelige i større grad viskes ut. Du kan for eksempel se at dine faktiske armer, og dine virtuelle hender ser ut til å gå i ett, noe som gjør at de falske variantene virker langt mer realistiske.

Meta Quest Pro lar personer bruke virtuelle skjermer, samtidig som de kan se kontorlandskapet rundt seg (inkludert mus, tastatur og halvtomme vannflasker.) (Image credit: Meta)

Befinner man seg i en oppslukende VR-verden – i «Resident Evil 4 VR», for eksempel – er det mindre heldig at den virkelige verden kommer såpass tett innpå. Plutselig blir det ikke like enkelt å leve seg inn, og tro at man befinner seg i et skummelt tettsted på landsbygda i Spania. Det er mulig å ta i bruk tilbehør som blokkerer utsynet til omverdenen, men dette dekselet kommer ikke til å følge med Quest Pro-brillene, ifølge informasjon vi har fått av Meta – dette må man betale for.



Meta Quest Pro virker likevel å være et produkt i toppsjiktet, til sitt bruk. Dette er briller som først og fremst vil kunne lokke til seg kunder fra bedriftsmarkedet, men en skal ikke se bort fra at VR-spill også kan finne på å ta seg bedre ut med Meta Quest Pro kontra Oculus Quest 2. Samtidig er det ikke til å stikke under stol at du bør være interessert i mixed reality om de nye VR-brillene skal være verdt det. Om du kun skal bruke det til VR-gaming, så finnes det rimeligere alternativer som er skreddersydd til formålet.



Kanskje blir nært forestående Pico 4 fra HTC den nye vinneren? Ellers er Oculus Quest 2 fortsatt et svært godt alternativ, hvis du ikke har allverdens budsjett igjen etter å ha kjøpt et av de nye og svindyre skjermkortene fra Nvidia, for eksempel.