Meta sier opp 13 % av sine ansatte

For første gang siden etableringen, har Meta, tidligere kjent som Facebook, valgt å skjære ned på antallet ansatte – og det temmelig kraftig.

13 % av selskapets ansatte, altså rundt 11 000 mennesker, får sparken. Inntil dette ble kunngjort, hadde Meta 87 000 ansatte på verdensbasis, og dette reduseres nå til 76 000.

Meta-sjef Mark Zuckerberg kaller dette en av karrierens vanskeligste beslutninger. Han føler med alle de rammede ansatte og deres familier.

Årsaken til de store nedskjæringene oppgis å være at veksten er betydelig lavere enn ventet. Veksten økte under pandemien, da mange hadde hjemmekontor, og resultatforventningene bygget på denne økningen – en økning som ikke har fortsatt etter pandemien. Håpet var at e-handelen skulle fortsette å utvikle seg i samme takt- Det har den ikke gjort.

Uklart hvor mange som rammes i Norge

Først og fremst handler dette om de eksistereende Facebook, Instagram og Whatsapp, som har opplevd en svekket vekst. Derfor har Meta byttet spor – og navn – for å satse enorme beløp på det virtuelle universet Metaverse. Det gjenstår ennå å se om denne satsningen vil bære frukter. Zuckerberg er blitt kraftig kritisert for at prosjektet koster for mye.

I løpet har året har flere prosjekter, som for eksempel Facebook gaming (Åpnes i ny fane), blitt skrotet i forbindelse med at man forsøker å snu utviklingen. Det har åpenbart ikke gitt tilstrekkelige resultater. I løpet av året har Mata-aksjenes verdi sunket med 70 %.

I skrivende stund er det uklart hvilket utslag denne beslutningen gir for de Meta-ansatte i Norge.

Via: BBC (Åpnes i ny fane)