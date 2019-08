Hvordan slette Facebook

Facebook har vært gjennom opptil flere personvernskandaler i det siste, og den mest profilerte var nok Cambridge Analytica-skandalen der millioner av Facebook-brukeres data ble delt videre uten deres samtykke. Den siste i rekken er for øvrig avsløringen om at Facebook har lyttet til Messenger-brukeres talemeldinger.

I kjølvannet av dette vurderer nok stadig flere å ganske enkelt slette hele Facebook-kontoen sin, og hvis du er en av dem så har du komme til riktig sted.

Ikke overraskende er ikke Facebook spesielt interessert i å gi slipp på dataene dine sånn uten videre, noe du sikkert også har oppdaget hvis du har prøvde å grave deg gjennom kontoinnstillingene dine. Likevel skal det ikke så altfor mye innsats til for å ta en kopi av all informasjonen du har på Facebook, og deretter slette hele tilstedeværelsen din på nettstedet.

Hvis du i stedet ønsker å beholde kontoen så du kan fortsette å ha kontakt med venner men ikke vil at dataene dine skal deles med andre, så kan du koble Facebook-kontoen din fra tredjeparter. Har du derimot bestemt deg for å ta steget helt ut, så skal vi nedenfor vise deg hvordan du en gang for alle slette Facebook.

Det er lurt å ta sikkerhetskopi av kontoen din før du sletter alt. Det kan ta litt tid før alt blir borte, og spesielt hvis du har delt mange videoer og bilder.

1. Last ned Facebook-dataene dine

Hvis du har brukt Facebook en stund, har du sikkert hundrevis av bilder og videoer lagret, i tillegg til tusenvis av poster og kommentarer. Facebook lagrer også informasjon om når du logger inn, datoer og tidspunkter for når du klikker på reklame, og mye annen historikk.

Før du sletter Facebook kan du lagre en kopi av alt dette ved å klikke på pilen helt øverst til høyre på nettsiden, trykke på «Innstillinger» og deretter på «Din Facebook-informasjon». Etter at kontoen er slette blir dette også umulig å gjøre.

Social Book Post Manager er en Chrome-utvidelse som enkelt lar deg slette bilder, poster og tags slik at du kan fjerne alle spor fra Facebook.

2. Slett bilder og poster

Etter at du har slettet Facebook-kontoen din kan det ta opptil 90 dager før alle postene og bildene dine er borte. Hvis du ikke vil vente på dette, så kan du slette alt selv før du slette kontoen.

Social Book Post Manager er en utvidelse for Chrome som gjør det mulig å slette mange Facebook-poster samtidig. Etter at du har tatt sikkerhetskopi som beskrevet ovenfor, kan du installere utvidelsen og deretter gå til aktivitetsloggen din (under Din Facebook-informasjon) der du finner ulike filtre som for eksempel «poster du er tagget i».

Deretter trykker du bare på Social Book Post Manager-ikonet, og søker etter bestemte ord eller et bestemt tidsrom. Poster som passer med kriteriene blir fremhevet i gult, og du kan trykke på «Delete» for å slette dem. Husk at det er umulig å gjenopprette disse når de først er slettet.

Når du har skrevet inn passordet ditt, er det ingen vei tilbake.

3. Slett Facebook for godt

Er du klar for å slette Facebook fullstendig fra livet ditt? Når alle data er sikkerhetskopiert (se ovenfor), kan du besøke Facebooks side for sletting av konto. Dette er ikke noe de er spesielt interessert i at du skal gjøre, så denne siden er ikke så lett å finne i innstillingene, men her er de bare å trykke på «Slett konto» og bekrefte med passordet ditt.

Det kan ta opptil 90 dager før alt er fjernet fra Facebooks servere, men alt vil være utilgjengelig fra det øyeblikket du trykker på knappen.