Oculus Quest 3: rykter, forventninger og trolig lanseringstidspunkt

Facebook (som nå omfattes av Meta) offentliggjorde sitt nye VR-headset, Project Cambria, under det seneste Connect-arrangementet. Dessverre er ikke dette Oculus Quest 3, men Meta forklarer i stedet at den nye, banebrytende enheten vil bli lansert som bestanddel i det nye Metaverset.

Men det er ingen grunn til uro. Meta arbeider også med å utvikle den neste generasjonene av sine mer budsjettvennlige VR-headset.

Ved en inntjeningskonferanse tidligere i år fortalte selskapets øverste leder Mark Zuckerberg investorene at Meta i lengre tid har arbeidet med «ny maskinvare som vil inngå i den samme plattformen som Quest 2». Vi er ennå ikke sikre på om disse kommentarene viser til Oculus Quest 3, en nyere versjon av Oculus Quest 2 eller Project Cambria, men vi regner uansett med å få vite dette om ikke så lenge.

En ny og forbedret utgave av Quest 2 finnes nå i butikkhyllene, og versjonene med 128 GB og 256 GB koster nå det samme som, eller mindre enn, originalversjonen. Det gjør det enklere enn noen gang å anbefale dette VR-headsettet.

Men vi er uansett utrolig spent på å se hvilke nye VR-produkter Meta har i ermet – utover Project Cambria.

Men hva vet vi egentlig hittil om den eventuelle lanseringen av Oculus Quest 3? Nedenfor samler vi alle de seneste nyhetene, ryktene og forhåpningene rundt det mest etterlengtede produktet i VR-verdenen.

Oculus Quest 3 – lanseringsdato

Vi har ikke ventet oss å se en ny Oculus-enhet før i 2022, men ettersom Project Cambria trolig vil bli lansert i 2022, får vi nok ikke se Metas neste Quest-headset før i 2023.

Eftersom Quest 2 ble lansert i oktober 2020, bare ett og et halvt år etter originalen, antok vi først at Quest 3 ville følge en lignende tidslinje.

Vi vil ikke bli forundret om det ikke kommer på markedet før i 2023, med tanke på Metas tydelige ønske om å etablere seg som det naturlige hjemstedet for VR-spill. Men for at lanseringen av Project Cambria ikke skal forstyrres for mye, kan det godt tenkes at de vil forlenge perioden mellom lanseringene sine.

Vi kan uansett konstatere at det i årets løp har dukket opp mer informasjon om den neste Quest-modellen. I et intervju med The Information bekreftet Zuckerberg ikke bare at Quest 3 definitivt er på gang, men også at selskapet er på et tidlig stadium i arbeidet med Oculus Quest 4.

«På grunn av hvordan maskinvare utvikles, må du vite samtidig hvordan dine tre neste produkter vil se ut», sa Zuckerberg.

«Det er ikke som programvare, der vi endrer den annenhver uke. Vi har produktteam som arbeider med neste generasjon av virtuell virkelighet og hvordan Quest 3 og 4 kommer til å bli seende ut.»

Selv om det er stor forskjell på å faktisk lage disse produktene og å definere hvordan de skal se ut, er dette gode nyheter for deg som lenger etter å få vite mer om Quest 3.

Dessverre ser det ikke bare lyst ut. I april 2021 ble det delt opplysninger om en nylig gjennomført chat på nettet mellom to viktige ledere i Oculus-systemet, som snarere kan tyde på at den neste enheten vil bli en Oculus Quest 2 Pro i stedet for en rendyrket oppfølger.

Dette antas å ha blitt bekreftet i et Twitter-intervju med Andrew Bosworth, visedirektør for Meta Reality Labs, som sa at headsettet Quest 3 ikke vil bli lansert på lenge.

Vi kan med andre ord ikke vente oss å se Oculus Quest 3 med det aller første.

Oculus Quest 3 – spesifikationer og funksjoner

Med tanke på de forbedringene vi så med Quest 2 sammenlignet med forgjengeren, regner vi med at Quest 3 vil fortsette å være et frittstående VR-headset med de vanlige forbedringene av batteritid, prosessorkraft og oppløsning. Quest 2 har 50 % hvassere bilde enn den opprinnelige enheten, noe som legger lista høyt for Quest 3.

Quest 2 introduserte dessuten oppdateringsfrekvensen 90 Hz, sammenlignet med originalens 72 Hz. Dette tallet ble økt til 120 HZ tidligere i 2021.

Dette innebærer at Quest 3 høyst sannsynlig vil få en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, selv om tiden vil vise om kommende VR-spill faktisk vil dra full nytte av denne muligheten. De fleste nåværende spill har ennå ikke støtte for den høye oppdateringsfrekvensen.

Noe som er interessant, er at sveitsiske CREAL, en produsent av VR-teknologi, har gjort fremskritt innenfor teknologien for lysfeltskjermer. De har demonstrert et headset som kan fokusere på lang avstand og gjengi høyoppløste bilder på nært hold. Denne teknologien kan generere bilder som nøyaktig representerer hvordan vi ser lys i virkeligheten. Selv om dette ennå ikke er tilgjengelig for forbrukermarkedet, er det likevel noe som kan bli introdusert med Quest 3.

CREAL sier også at deres skjerm klarer 240 Hz. Det er dobbelt så høy oppdateringsfrekvens som Quest 2, selv om dette trolig er et litt for stor steg å ta for Oculus 3.

(Image credit: Oculus)

Vi kan også komme til å se forandringer av selve fasongen, eventuelt gjennom at vekten reduseres ytterligere eller i form av komfortrelaterte forbedringer. Vi har nå sett flere klipp av en enhet ved navn «Seacliff», det antagelige kodenavnet for et nytt Oculus VR-headset, som kan indikere noen av de designmessige forandringene som vil prege Metas neste enhet.

I disse videoene, som du kan se én av nedenfor, ser vi et nytt VR-headset (som later til å være trådløst, akkurat som Oculus Quest 2) med et mye mindre omfangsrikt visir foran, der vekten i stedet fordeles i lengderetningen, med ekstra vekt bakerst.

Vi kan naturligvis ikke bekrefte autentisiteten til disse videoene, men det er spennende å tenke seg at Oculus Quest 3 kan få store designmessige forandringer.

Vi er overbevist om at programvaren i en ny Oculus-enhet vil bli oppdatert for å bedre håndsporingen, særlig ettersom den typen haptiske tilbakemeldinger vi ser i PS5 DualSense-kontrollen trolig ville forbedre VR-opplevelsene hvis den ble implementert i Quest-kontrollene på en fornuftig måte.

En temmelig uunngåelig egenskap ved Quest 3 er at den skal integreres i Meta-økosystemet. Det innebærer trolig at du vil trenge en Meta-konto for å få tilgang til plattformen. Dette medfører at du også vil omfattes av Metas praksis når det gjelder dataovervåkning. Så hvis du har problemer med metodene til Quest 2 for datainnsamling, kommer du til å oppleve at dette går til det verre.

Oculus Quest 3 – pris

Hva kan Oculus Quest 3 komme til å koste? Oculus Quest 2 finnes i to varianter, der en modell har lagringsplass på 128 GB og har en veiledende pris på 3990 kroner, mens versjonen på 256 GB koster fra 4995 kroner.

Vi regner ikke med at Quest 3 blir så mye dyrere. Vi har tidligere sett Oculus arbeide etter strategien «samme pris, men bedre spesifikasjoner», som da de oppdaterte Oculus Rift til Rift S.

Ettersom vi kjenner til Metas planer om å bli den ledende VR-plattformen, er det ganske sikkert at den ikke vil bli vesentlig dyrere enn den nåværende Quest-modellen.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Oculus Quest 3 – forventninger

I vår test av Oculus Quest 2 konstaterte vi at det var vanskelig å finne feil med et VR-headset som var så oppslukende, behagelig og brukervennlig. Men til tross for at Quest 2 utvilsomt er en ledende modell på VR-markedet, går de likevel i noen av fallgruvene teknologien som helhet havner i. Her er en liste over forbedringer vi gjerne seg i Oculus Quest 3.

Forbedret vern mot bevegelsessyke

En av disse fallgruvene, og kanskje en uunngåelig sådan, er bevegelsessyke. Dette kan ofte inntreffe ved bruk av VR-utstyr. Har du lett for å bli svimmel, er det nesten umulig å bruke Quest 2 i lengre tidsrom. Selv om det ennå ikke er funnet noen optimal måte å motvirke dette på, er det likevel noe som vi gjerne seg at er løst eller kraftig bedret med Oculus Quest 3.

Bedre passform

Det samme gjelder for enhetens passform. Selv om Quest 2 faktisk er behagelig når den sitter på hodet, kan den fortsatt kjennes litt klaustrofobisk, og det kan være vanskelig å få til en tett og god passform. Igjen handler det om et problem som nesten alle VR-headset sliter med, og et grunnproblem som neste generasjons utrustning må forsøke å bøte på. De tidligere nevnte designryktene tyder på at Oculus Quest 3 vil kunne løse noen av disse problemene.

Forbedret Oculus Store

Andre forbedringer vi svært gjerne ser, er en mer effektiv Oculus Store i VR. Mens den tilsvarende butikken i nettleseren og i appen gjør det enkelt å oppdage nye utgivelser og søke etter kommende spill, later butikken i headsettet til å vise produkter på måfå, uten at det finnes noen kjapp måte å søke etter nytt innhold på. Dette gjør det vanskelig å forhåndsbestille og oppdage nye titler mens man bruker enheten.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Et sosialt rom som minner om et nabolag

Quest 2 har et ganske godt system for å invitere til partykonkurranser og å spille med venner, men det finnes ikke noe sosialt rom for å omgås med andre. Det hadde vært interessant hvis Quest 3 innførte et sosialt rom, etter den samme tankegangen som NBA 2Ks nabolag, der man kan omgår med andre i spillpausene. Hva er tanken bak møblene for flere personer i det nåværende hjemmemiljøet npr det ikke finnes noen å dele dem med.

Forbedret deling av media

Det har aldri vært enkelt å dele skjermdumper og videoer på Oculus-enheter, og dette er et problem Quest 2 forsøkte å løse, med begrenset hell. Du må fortsatt krysse flere hindre før du kan dele VR-innhold, og det virker tilfeldig om det fanges opp i det hele tatt. Dermed ser vi gjerne at Quest 3 gjør det lettere tilgjengelig. 1080p-video, appintegrasjon, ordentlig lydsynkronisering … alt det hadde også vært flott.

Veien fremover for Oculus Quest 3

VR-spill er et medium som virkelig har vokst i popularitet de senere årene. Quest 2 oppgis å ha fått fem ganger så mange forhåndsbestillinger som sin forgjenger – men teknologien kan ennå ikke sies å ha nådd ut til de store massene.

I hvert fall ikke i følge Mark Zuckerberg, som i 2018 skal ha sagt at det behøves 10 millioner VR-brukere for at Oculus-plattformen skal bli »holdbar og lønnsom for alle typer utviklere». Ha la imidlertid til at «når vi omsider kommer oss over denne terskelen, tror vi at innholdet og økosystemet vil ta fullstendig av» (via RoadtoVR).

Det finnes dessuten et stort tomrom i markedet som Oculus Quest 3 kan komme til å fylle. Valve Index er et av de beste VR-headsettene vi så langt har testet, men den globale mangelen på halvledere har i praksis gjort ende på produksjonen av enheten det seneste året, noe som har gjort det vanskelig å oppdrive et eksemplar. En ny Oculus-enhet vil kunne ta lærdom av suksessen til Valves headset og en gang for alle få et skikkelig fotfeste i VR-bransjen.

Ryktene svirrer også om et VR-headset fra Apple (samt en Apple-bil, smarte briller, TV og så videre). Det kan bety at konkurransen blir hard de kommende årene. Flere teknologiske tungvektere som slåss om førsteplassen vil bare gavne VR-spillenes utvikling, så vi venter spent på hva Oculus Quest 3 vil ha å bidra med.

