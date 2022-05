PSVR 2 kan snart transportere deg til Jurassic Park

PS1 kunne skryte av én T-Rex – nå kan det se ut til at PSVR 2 gir oss hele Jurassic Park å leke med.



Thunderful, eierne av indie- og VR-utvikleren Coatsink, har avslørt i sin såkalte interim report for første kvartal at utvikleren nå jobber med et «survival horror»-spill som tar i bruk Jurassic World-merkevaren (oppfølgerserien til de opprinnelige Jurassic Park-filmene), og at dette skal lanseres til konsoller og VR-plattformer i andre halvdel av 2022.



Siden det bare er PlayStation VR og kommende PSVR 2, som utgjør det overlappende mellom VR og konsoller, så er det rimelig å anta at spillet kommer til Sony-plattformen.

Spillet, som per nå går under pseudonymet «Jaffa», ser ut til å være en del av et tospann, og at et spill nummer to, som kun skal være mulig å spille sammen i VR («co-op survival»), får premiere i 2023. Sistnevnte spill går foreløpig under navnet «Date».



Som ovennevnt har vi ikke fått noen endelig bekreftelse på at Jaffa skal støtte PSVR 2, men VR-hodesettet begynner allerede å knytte seg til en røslig liste titler før lansering.



Potensielle PSVR 2-eiere kan blant annet se frem mot spill som «Horizon Call of the Mountain», «Firmament» og «Among Us VR» – på tross av at vi ikke ennå vet når VR-hodesettet blir lansert.

Velkommen (tilbake?) til Jurassic Park

Hvis Coatsink faktisk nå er i ferd med å lage Jurassic Park-innhold til PSVR 2, så er det ikke første gang selskapet sysler med dinosaurer.



Dette er samme utvikler som sto bak «Jurassic World Aftermath», Oculus Quest-spillet som blandet «Alien Isolation»-aktig rovdyr/byttedyr-spillmekanikk med Velociraptorene i kjøkkenet fra den første Jurassic Park-filmen.



Det er også mulig at Jaffa-spillet fra Coatsink er en ny variant av «Jurassic World Aftermath», gitt at tilknytningen til Oculus/Meta er over (selskapene hadde et samarbeid.)



Uansett hvordan man vrir og vender på det er det ingen tvil om at Jurassic Park-merkevaren gjør det bra for tiden. En sjette film er ferdigstilt (avslutningen av Jurassic World-serien), og skal lanseres i juni. «Jurassic World: Dominion» handler om en verden fylt til randen med genmodifiserte dinosaurer. Kan det være slik at Coatsink jobber med et spill som har tilknytning den nye filmen?