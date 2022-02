Menneskeheten kjemper for livet i den første «Jurassic World: Dominion»-traileren

Den første traileren til «Jurassic World: Dominion», trilogiens avsluttende film, som startet med «Jurassic World» i 2015, er nå på nett.



Filmen skulle opprinnelig komme på kino i løpet av sommeren 2021, men etter en rekke COVID-19-relaterte utsettelser ble det bestemt av 10. juni 2022 var et sikrere kort. Så, nå er det bare å gleder seg til en dinosaurfylt sommer!



«Jurassic World: Dominion» er oppfølgeren til «Jurassic World: Fallen Kingdom», fra 2018, og nok en gang sitter Colin Trevorrow i registolen. Trevorrow, som også sto bak spakene da filmserien ble gjenopplivet med «Jurassic World», var også manusforfatter på andrefilmen, men lot den gang JA Bayona ta over føringen som regissør.



Nå er han tilbake i førersetet med den siste filmen i trilogien, som tar opp tråden fire år etter hendelsene i «Jurassic Park: Fallen Kingdom».

Hvor plukker vi opp tråden i «Jurassic World: Dominion»?

Hvis du ikke har sett de andre filmene i Jurassic World-trilogien, bi litt! Under kommer vi til å snakke litt om handlingen så langt i historien, så benk deg heller foran TV-en med forgjengerne før du leser videre. Du er herved advart!



På slutten av «Jurassic World: Fallen Kingdom» førte et katastrofalt forsøk på å selge dinosaurene til et knippe våpenhandlere, krigsherrer og andre lugubre slubberter til at dyrene ble sluppet fri av Owen Grady (Chris Pratt) og Claire Dearing (Bryce Dallas Howard.)



Dinosaurer lever med andre ord side om side med mennesker i forkant av den seneste filmen, kanskje ikke helt i harmoni, om vi skulle prøve oss på en spådom.

Hvem skal få bukt med dinosaurene denne gang?

I tillegg til Pratt og Howard får vi et gjensyn med skuespillerne fra «Jurassic Park» (1993). Sam Neill, Laura Dern og Jeff Goldblum er alle tilbake, i rollene som henholdsvis Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Satler og Dr. Ian Malcolm.



DeWanda Wise («Archive 81»), Mamoudou Athie, Dichen Lachman, Scott Haze og Campbell Scott er også med på lasset, mens BD Wong, Justice Smith, Daniella Pineda og Omar Sy returnerer i de samme rollene de hadde i de første to filmene i trilogien.

Hva får vi se i traileren?

Det første vi merker oss her er at eventyret nå virker verdensomspennende. Vi ser Pratt (Owen Grady) ridende blant en flokk Parasaurolophus, i et område som later til å befinne seg på nordlige breddegrader. Senere suser han rundt på en motorsykkel i varmere strøk, med en haug Velociraptorer på slep.



De fire årene som har gått siden dinosaurene ble sluppet fri har tydeligvis gjort det mulig for de forhistoriske dyrene å spre seg utover hele planeten.



Det er mange referanser til den opprinnelige trilogien å finne i traileren. Vi får blant annet se at Laura Dern får sin egen variant av Sam Neills ikoniske solbrille-øyeblikk, fra førstefilmen.



I et annet klipp blir vi vitne til at både nye og gamle medlemmer av Jurassic Park-universet sammen må stå musestille i møte med en gammel kjenning i Rex-slekten.

Når lanseres «Jurassic World: Dominion»?

«Jurassic World: Dominion» kommer på kino den 10. juni i sommer. Dette er den siste akten i en trilogi som hittil har hanket inn over tre milliarder dollar på verdensbasis.