Oculus Quest 2 får et kraftig prishopp – det er på tide å gjeninnføre 64 GB-modellen

Oculus Quest 2 er i ferd med å bli langt dyrere.



Fra og med 1. august 2022 går en av de beste VR-brillene på markedet opp i pris med omtrent 1 000 kroner. Kildene som beskriver hoppet opererer kun i dollar og pund, så nøyaktig hvor mye det vil være snakk om i Norge er per nå usikkert. I resten av verden går både 128 GB- og 256 GB-variantene opp like mye i pris.



Det betyr at om du har lyst på Oculus Quest 2 (som nå går under navnet Meta Quest 2) før hodesettet blir langt dyrere, så er det ikke mange dagene du har på deg. Meta har advart at prishoppet også vil gjelde tilbehør, så det er ikke annet å gjøre enn å smi mens jernet er varmt.



Ifølge Meta, på tross av den enorme suksessen selskapets VR-utstyr har hatt – det skal være snakk om estimater på 15 millioner Quest 2-briller solgt, og over én milliard dollar brukt på Meta Quest-applikasjoner siden lansering – skal prishoppet være nødvendig for å få bukt med økende utgifter innen drift og utvikling. Dette argumentet ligner en del på det Amazon brukte tidligere i dag (26. juli), da det ble klart at prisen på Amazon Prime kommer til å gå opp i Europa.

Det er ikke bare elende knyttet til Meta-trekket, selv om det positive på ingen måte utveier det negative. Nytt etter prishoppet er nemlig at man kan kjøpe en Quest 2 mellom 1. august og 31. desember 2022 og få «Beat Saber» gratis. Spillet er viden kjent som et av de beste som er å oppdrive til Oculus Quest 2, og koster normalt 30 amerikanske dollar.



For å få fatt i det ovennevnte gratisspillet må man ikke bare kjøpe VR-brillene mellom de to datoene, man må også aktivere det før den 31. januar 2023, med en konto som ikke allerede har «Beat Saber». Gjør man det har man 14 dager på seg til å kjøpe og laste ned spillet uten at det koster noe – men man må likevel betale fullpris for DLC-pakker med artister som Fall Out Boy og Billie Eilish.

Kommentar: Vi trenger en Oculus Quest 2 på 64 GB

Selv om Quest 2 blir dyrere neste måned, så går den i praksis bare tilbake til opprinnelig pris, i alle fall i USA og Storbritannia (den rimeligste modellen har alltid kostet i underkant av 4 000 kroner i Norge.)



Da Quest 2 ble lansert kunne man ikke kjøpe 256 GB-modellen. 128 GB-varianten var den dyreste som var tilgjengelig, og kostet opprinnelig omtrent det den billigste varianten koster i Norge nå. Den gang var 64 GB lagring det gjeveste man kunne få fatt i, og det kostet faktisk bare skarve 3 000 kroner. For omtrent ett år siden fikk pipen en annen lyd da Meta valgte å skrote 64 GB-modellen, redusere prisen på 128 GB-modellen og introdusere en ny 256 GB-variant.



I det store utland fortvilte man over at det ikke fantes en billig Quest 2 lengre, mens her i Norge fikk vi i praksis mer lagringsplass til samme pris.



Quest 2 er, og har alltid vært, langt billigere enn sammenlignbare modeller på markedet. Valve Index og HP Reverb G2 kan riktignok skilte med høyere oppdateringsfrekvens og oppløsning, samt noe bedre sporing av kontrollerne, men Quest 2 er en komplett pakke. En liten PC, briller, fullverdige kontrollere og trådløs overføring – alt i ett.

Vil du helst ha en PS5, en Xbox Series X eller en Oculus Quest 2? (Image credit: Future)

Samtidig er det ikke til å stikke under stol at VR-gaming generelt er dyrt. En skal ikke mer enn en femhundrelapp opp i pris (fra 256 GB-varianten av Quest 2) før man får en Xbox Series X, og en tusenlapp opp for å få en PS5. Xbox Series S får man langt rimeligere.

Noen unik VR-opplevelse blir det likevel ikke (i alle fall ikke før PSVR 2 kommer på banen), men du får tilgang til en enorm mengde fantastiske spill, både fra inneværende og foregående generasjon.



Skal Meta kunne konkurrere med de tradisjonelle konsollene må det rimeligere VR-briller til – 64 GB-modellen bør gjeninnføres.

I en nylig gjennomgang over hvorfor du ikke bør kjøpe 256 GB-varianten av Oculus Quest 2, mente våre britiske kolleger at store mengder lagringsplass egentlig ikke er nødvendig for VR-spill. De største titlene ligger på rundt 8,8 GB («Resident Evil 4 VR»), og de fleste er langt mindre. Stort sett under 2 GB. Så selv med 128 GB-modellen har du mer enn nok plass til mengdevis med spill.



Etter vår erfaring er også 64 GB-varianten helt grei. Noen av oss bruker faktisk fortsatt den aldrende modellen, selv om vi må slette og bytte ut spill en gang i blant. Ikke at det er store operasjonen heller. I tillegg må det nevnes at harddisken vår er full fordi vi har testet en god del spill – de færreste vil kjøpe så mange spill og installere alle.

Meta har per nå ikke annonsert noen planer om å relansere 64 GB-brillene til en hyggeligere pris, men vi håper selskapet lukter lunta så fort som mulig. VR-industrien begynner virkelig å få fart på seg, og en av de største årsakene er den generelt hyggelige prisen på Quest 2.



Hvis andre produsenter klarer å få lignende VR-hodesett på markedet, til en billigere penge, vil Metas VR-dominans stå for fall – og det er lite heldig, med tanke på de store vyene selskapet har med fremtidige VR-prosjekter som eksempelvis Project Cambria.



Våre britiske kolleger har tidligere kommentert at en eventuell Meta-snubling antakeligvis vil fortone seg som en egenkomponert implosjon, snarere enn at konkurrentene gjør større suksess – og dagens nyheter vitner om at det hele kan gå troll i ord raskere enn vi trodde.