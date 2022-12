Fortnite-skaper må betale etter grove overtramp

Epic Games, skaperen av spillet Fortnite, må ut med svimlende 520 millioner amerikanske dollar (tilsvarende mer enn 5,1 milliarder norske kroner) etter å ha inngått forlik med det amerikanske konkurransetilsynet (Federal Trade Commission). Tilsynet hevder at Epic Games visste at mange barn under 13 år spilte Fortnite, og at selskapet i strid med amerikansk lov har samlet opplysninger om disse spillerne uten foreldrenes samtykke, skriver Nettavisen (Åpnes i ny fane).

BBC melder at selskapet har lurt spillerne med «villedende grensesnitt» som kunne utløse kjøp mens spillet ble lastet inn. De beskyldte dessuten Epic Games for å ha standardinnstillinger som krenket personvernet. Epic Games klandrer «eldre design», ifølge BBC.

Fortnite er et spill som ble en global sensasjon da det ble lansert i 2017. Det har flere enn 400 millioner spillere globalt. Spillet er i utgangspunktet gratis å laste ned, men det tjener penger på kjøp i spillet – av blant annet antrekk og dansetrinn. Spillet er rettet mot barn og tenåringer, men utviklerne har likevel ikke tatt foreldrenes samtykke på alvor.

Lina Chan hos FTC uttaler (via BBC (Åpnes i ny fane)) at «Epic benyttet standardinnstillinger som brøt med personvernet og villedende grensesnitt som lurte Fortnite-spillerne, blant andre tenåringer og barn».

I Fortnite møtes mange fremmede over hele verden for å utkjempe interaktive slag, og BBC forteller (Åpnes i ny fane) at barn og tenåringer er blitt utsatt for mobbing og trakassering i spillet. Dette skal skyldes at tale- og tekstkommunikasjon var aktivert som standard. CNN skriver (Åpnes i ny fane) at Epic også må slette dataene de har samlet inn ulovlig.

FTC uttaler at barn og tenåringer er blitt utsatt for farlig og prykologis traumatiserende forhold som selvdrap mens de har vært inne på Fortnite, skriver Nettavisen (Åpnes i ny fane).

Hva gjør Epic games med dette?

Straffen Epic er tildelt av det amerikanske konkurransetilsynet er ikke liten. Forliket krever at selskapet betaler rekordbeløpet 75 millioner dollar for å ha samlet inn data om bar og tenåringer uten foreldrene samtykke, og for å ha utsatt spillerne for mobbing og trakassering.

Dessuten må de ut med 245 millioner dollar som skal betales refunderes brukerne, for å komme til enighet om den villedende fakturapraksisen. Praksisen til Epic skal ha medført ufrivillige kjøp for hundrevis av millioner dollar.

Epic Games oppgir at dette ikke var en tilsiktet konsekvens av deres praksis. Ifølge BBC (Åpnes i ny fane) uttaler de at «Vi har godtatt dette forliket ettersom vi ønsker at Epic skal være i frontlinjen når det gjelder beskyttelse av brukerne.

Epic har gått med på å endre personverninnstillingene for barn og tenåringer, i tillegg til at de vil sette standardinnstillingene til å deaktivere de omstridte kommunikasjonsinnstillingene.