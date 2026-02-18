Sony kan bli tvunget til å utsette PS6 til 2029 på grunn av økende RAM-kostnader

Nye rykter rundt PS5 Pro har dukket opp, noe som tyder på at en utgivelse for 2023–2024 kan være planlagt for den ubekreftede konsollen.

Den vedvarende RAM-mangelen kan føre til at Sony og Nintendo må gjøre store endringer i konsollplanene sine.

Det rapporteres at Sony vurderer å utsette PlayStation til 2028 eller helt til som 2029.

Nintendo vurderer å øke prisen på Switch 2.

De økende kostnadene for RAM antyder at Sony kan bli tvunget til å utsette PlayStation 6 og lansere den mye senere enn ventet, mens Nintendo Switch 2 kan bli dyrere.

Dette ifølge Bloomberg, som melder at den nylige minnemangelen drevet av den økende populariteten til generativ AI kan tvinge Sony og Nintendo til å gjøre store endringer.

Publikasjonen skriver at anonyme kilder som er kjent med det pågående problemet, sier at Sony vurderer å utsette PS6 til 2028 eller så sent som 2029, noe som ble beskrevet som en «stor overraskelse» for selskapets planer.

Det ville bety at PS6 ville komme ni år etter lanseringen av PS5, noe som gjør det til det lengste konsollutgivelsesgapet i PlayStations historie.

Samtidig sies det at Nintendo vurderer å øke prisen på sin Switch 2-konsoll til 450 dollar i år, selv om det er uklart med hvor mye.

Forrige måned snakket Nintendos president Shuntaro Furukawa om økningen i RAM-priser og bekreftet at selskapet fulgte problemet nøye.

Furukawa sa på det tidspunktet at situasjonen ikke ventes å påvirke selskapet ennå, til tross for bekymringene, og sa at Nintendo kjøper inn fra leverandører «basert på våre mellomlange til langsiktige forretningsplaner, men det nåværende minnemarkedet er svært volatilt».

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

«Det er ingen umiddelbar innvirkning på inntjeningen, men det er noe vi må overvåke nøye», sa presidenten.

Furukawa nektet også å kommentere om Nintendo Switch 2 kunne bli påvirket i prismarkedet, og kalte det «hypotetisk».

De beste spillkonsollene Alle de beste konsollene i denne generasjonen ➡️ Les vår fullstendige guide til de beste spillkonsollene

Videre lesning

Aktuelle tilbud på PS5 og tilbehør