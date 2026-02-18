RAM-muistin hinnannousulla karut vaikutukset pelikonsoleille: PS6 vaikuttaa myöhästyvän ja myös Nintendo varautuu huonoihin uutisiin

Uutiset
Teksti Alkuperäisteksti Julkaistu

Komponenttien hinnannousut vaikuttavat suoraan pelikonsoleihin

The side panel of a PS5
Nya rykten kring PS5 Pro har dykt upp och de tyder på att en release mellan 2023-2024 kan vara planerad för den obekräftade konsolen. (Kuva: Sony)
  • Sony ja Nintendo saattavat joutua kovien päätösten eteen muistin hinnannousujen vuoksi
  • PlayStation 6 saattaa ilmestyä vasta loppuvuodesta 2028 tai alkuvuodesta 2029
  • Nintendo harkitsee Switch 2:n hinnan korottamista

RAM-muistin hinnannousulla vaikuttaa olevan suoria seuraamuksia pelaajille. Sonyn kerrotaan valmistautuvan PlayStation 6:n julkaisun lykkäämiseen, kun taas Nintendo Switch 2 vaikuttaa kärvistelevän hinnankorotuspaineiden ikeessä.

Väitteiden takana on Bloomberg, joka uutisoi tekoälyn nousun aiheuttaman muistin tuotantovajeen pakottavan Sonyn sekä Nintendon rajujen ratkaisujen äärelle.

Lähteen haastattelemien lähteiden mukaan Sony harkitsee PS6:n julkaisun lykkäämistä vuodelle 2028 tai jopa 2029. Tämä olisi "iso pettymys" yhtiön suunnitelmille.

Jos tämä pitää kutinsa, tarkoittaisi se peräti yhdeksän vuoden julkaisuväliä PS5:n sekä PS6:n välille. Väli olisi pisin PlayStation-historiassa.

Samaan aikaan Nintendon kerrotaan harkitsevan Switch 2:n hinnan korottamista. Se, kuinka suuresta nostosta puhutaan, ei kuitenkaan ole selvää.

Nintendo-pomo Shuntaro Furukawa kertoi viime kuussa RAM-muistin aiheuttavan ongelmia, joita yhtiö seuraa herkeämättä.

Furukawa ei tuolloin uskonut tilanteen aiheuttavan Nintendolle ongelmia, sillä yhtiö on tehnyt valmistajien kanssa keski- ja pitkän aikavälin suunnitelmat.

"RAM-muistin tilanteella ei ole välitöntä vaikutusta tulokseemme, mutta seuraamme sitä aktiivisesti", Furukawa totesi.

Hän kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta tilanteen vaikutusta hinnoitteluun, sillä hän piti kysymystä "hypoteettisena".

PS5 Slim
Parhaat pelikonsolit

➡️ Lue lisää tämän hetken parhaista pelikonsoleista
1. Testivoittaja:
PlayStation 5 Slim
2. Paras edullinen pelikonsoli:
Xbox Series S
3. Paras käsikonsoli:
Nintendo Switch 2
4. Tehokkain konsoli:
PlayStation 5 Pro

TOPICS
Markus Mesiä
Markus Mesiä

Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.

Alkuperäisteksti