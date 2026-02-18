RAM-muistin hinnannousulla karut vaikutukset pelikonsoleille: PS6 vaikuttaa myöhästyvän ja myös Nintendo varautuu huonoihin uutisiin
Komponenttien hinnannousut vaikuttavat suoraan pelikonsoleihin
- Sony ja Nintendo saattavat joutua kovien päätösten eteen muistin hinnannousujen vuoksi
- PlayStation 6 saattaa ilmestyä vasta loppuvuodesta 2028 tai alkuvuodesta 2029
- Nintendo harkitsee Switch 2:n hinnan korottamista
RAM-muistin hinnannousulla vaikuttaa olevan suoria seuraamuksia pelaajille. Sonyn kerrotaan valmistautuvan PlayStation 6:n julkaisun lykkäämiseen, kun taas Nintendo Switch 2 vaikuttaa kärvistelevän hinnankorotuspaineiden ikeessä.
Väitteiden takana on Bloomberg, joka uutisoi tekoälyn nousun aiheuttaman muistin tuotantovajeen pakottavan Sonyn sekä Nintendon rajujen ratkaisujen äärelle.
Lähteen haastattelemien lähteiden mukaan Sony harkitsee PS6:n julkaisun lykkäämistä vuodelle 2028 tai jopa 2029. Tämä olisi "iso pettymys" yhtiön suunnitelmille.
Jos tämä pitää kutinsa, tarkoittaisi se peräti yhdeksän vuoden julkaisuväliä PS5:n sekä PS6:n välille. Väli olisi pisin PlayStation-historiassa.
Samaan aikaan Nintendon kerrotaan harkitsevan Switch 2:n hinnan korottamista. Se, kuinka suuresta nostosta puhutaan, ei kuitenkaan ole selvää.
Nintendo-pomo Shuntaro Furukawa kertoi viime kuussa RAM-muistin aiheuttavan ongelmia, joita yhtiö seuraa herkeämättä.
Furukawa ei tuolloin uskonut tilanteen aiheuttavan Nintendolle ongelmia, sillä yhtiö on tehnyt valmistajien kanssa keski- ja pitkän aikavälin suunnitelmat.
"RAM-muistin tilanteella ei ole välitöntä vaikutusta tulokseemme, mutta seuraamme sitä aktiivisesti", Furukawa totesi.
Hän kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta tilanteen vaikutusta hinnoitteluun, sillä hän piti kysymystä "hypoteettisena".
