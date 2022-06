F1 livestream: Bekijk de Azerbaijan GP overal ter wereld online

Baku, ook wel de ''stad van het vuur''! Menig memorabel moment in F1 ontstond hier in de afgelopen jaren. Lewis Hamilton die rechtdoor schiet tijdens de laatste ronde, Charles Leclerc met de iconische ''I am stupid''-reactie en Daniel Ricciardo die vrolijk ''Well done Baku!'' riep na een kwalificatie in 2017. En dat mag ook wel, want het circuit van deze GP is behoorlijk pittig, met straten nog smaller dan die in Monaco.

Wil je de GP van Azerbaijan live kijken? Hieronder lees je alles over het raceweekend, mét tijdschema waarop de trainingen, kwalificatie en race terug te vinden zijn.

Formule 1 Grand Prix van Azerbaijan

Wie dacht tijdens de GP van Monaco een middagdutje te kunnen doen had het goed mis: onverwachts werd de race in Monte Carlo een stukje spannender.

Na aardig wat chaos eerder op de dag in F2, leek het een compleet andere race dan normaal te worden mede dankzij de regen. Menig race-fan keek gespannen op Buienradar: in een fiasco zoals in Spa vorig jaar had niemand zin. Gelukkig klaarde het op en kon er weer een race gereden worden!

De eerste rondes verliepen redelijk kalm, tot zowel Nicholas Latifi als Lance Stroll de barriers raken. Niet veel later zien we spektakel: Pierre Gasly durft het aan om in te halen op het smalle circuit van Monaco. Zowel Zhou Guanyu als Daniel Ricciardo worden door de Fransman gepasseerd.

De grote verliezers van deze GP? Charles Leclerc en Ferrari. In de paniek van zowel teams als coureurs om te wisselen naar harde banden krijgt Leclerc over de board-radio te horen dat hij naar binnen moet. Ferrari heeft echter niet door dat ook Carlos Sainz binnenkomt en pit. Het team roept terwijl Leclerc binnenkomt ''stay out'', maar Charles staat al voor de pit. Al met al oponthoud en een verkeerde strategie, waardoor de Monegask zijn kans op een podium (letterlijk) in het water zag vallen.

Schrikken deden we behoorlijk in ronde 27. Mick Schumacher verliest de controle en klapt tegen een barrier om vervolgens tegen een tecpro-barrière tot stilstand te komen. De impact van de klap zorgt ervoor dat de auto in tweeën splitst: alhoewel dit de bedoeling is in het geval van een heftige crash, is het toch altijd een schokkend beeld. Mick Schumacher weet er gelukkig zonder verwondingen uit te komen. Vlak voor de crash van Schumacher moet Kevin Magnussen gedwongen stoppen dankzij motorproblemen.

Grand Prix van Azerbaijan - Waar en wanneer? De achtste race van het 2022-seizoen wordt verreden op de straten van Baku. De baan is 6 kilometer lang en bevat 20 bochten. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 10 juni 13:00 - 14:00 Vrije training 2

Vrijdag 10 juni 16:00 - 17:00 Vrije training 3

Zaterdag 11 juni 13:00 - 14:00 Kwalificatie

Zaterdag 11 juni 16:00 - 17:00 Race

Zondag 12 juni 13:00 - 15:00

De winnaar van deze race? Dat was overduidelijk Red Bull. Van begin tot het eind leek Red Bull voorbereid op alles wat er aan kon komen. Op tijd switchen naar geschikte banden en een succesvolle undercut brachten een mooi aantal punten voor het constructeurs-kampioenschap.

Sergio Perez weet al in de eerste helft van de race vooraan terecht te komen en weet dit goed te verdedigen tegen Carlos Sainz. Na de rode vlag, veroorzaakt door de crash van Mick Schumacher, weet de Mexicaan goed weg te rijden. Even moet de Mexicaan flink afremmen als er een vogel over het circuit vliegt, maar hij weet zich te herpakken. Sergio Perez weet als eerste te finishen en pakt P1 in Monaco, een bijzondere prestatie! Carlos Sainz pakt uiteindelijk de tweede plek en de teamgenoot van Perez, Max Verstappen, weet een derde plaats te bemachtigen.

Grand Prix van Azerbaijan livestream Nederland

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds dit seizoen in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

Grand Prix van Azerbaijan in het buitenland bekijken

