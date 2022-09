Black Friday iPhone 13 deals 2022: wat we verwachten

Of je nu voor jezelf koopt of als cadeau, de Black Friday iPhone 13 deals van dit jaar zijn een geweldige manier om een van de beste smarpthones goedkoper in huis te halen. Na de lancering van de iPhone 14 beginnen we nu al lagere prijzen voor de iPhone 13 te zien.

Black Friday vindt altijd plaats op de laatste vrijdag van november, de dag na het Amerikaanse Thanksgiving. Dit jaar is dat 25 november.

Hoewel Black Friday duidelijk de piekperiode voor iPhone-deals zal zijn, raden we aan om ook in de week voor Black Friday op deals te letten. In voorgaande jaren zagen we eind oktober Black Friday iPhone deals online verschijnen.

Hoewel Apple niet altijd bekend staat als het merk met de beste deals, is Black Friday meestal het moment waarop we de beste iPhone-deals te vinden zijn. Hoewel het misschien verleidelijk lijkt om te wachten tot de Black Friday zelf, zagen we vorig jaar begin november al veel goede deals die op Black Friday niet meer geldig waren. Zie je een goede deal, twijfel dan niet te lang.

Beste iPhone 13 deals op dit moment

Je zult geen Black Friday iPhone 13 deals kunnen vinden tot minstens eind oktober. door de lancering van de nieuwe iPhone 14 kun je nu al een aantal degelijke iPhone 13 deals vinden.

iPhone 13 deals in Nederland

iPhone 13 deals in België

Meer van de beste iPhone 13 deals

Moet je wachten op een Black Friday iPhone 13 deal?

Het eenvoudige antwoord is nee. Uit onze analyse van voorgaande jaren, en in het bijzonder vorig jaar, beginnen iPhone-deals op oudere versies al aan het begin van oktober. De iPhone 13 hoort nu bij die groep oudere iPhones, dus we verwachten geen enorme prijsdalingen meer.

Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld dat de prijzen van de iPhone 12 begin oktober en begin november daalden tot hun laagste pint ooit. Toen het officieel Black Friday was, waren die prijzen alweer gestegen.

De moraal van het verhaal: als je een goede deal ziet, ga er dan voor.

Black Friday iPhone 13 deals: onze verwachtingen

Wanneer beginnen Black Friday iPhone 13 deals in 2022?

Dit jaar voorspellen we nog meer deals vanaf oktober dan voorheen. Vorig jaar waren de Black Friday iPhone 13 deals niet zo indrukwekkend als in 2020. In het de rapportering van Adobe over de feestdagen in 2021 (opens in new tab) bleek dat de gemiddelde korting daalde van 14 procent in 2020 naar 8 procent in 2021.

De iPhone 12 deals van vorig jaar waren het equivalent van de iPhone 13 deals van dit jaar. Het viel ons op dat de iPhone 12 deals in oktober en begin november veel voordeliger waren dan vorig jaar, terwijl de aanbiedingen op Black Friday zelf niet zo goed waren.

Daarom verwachten we een gelijkaardige patroon voor Black Friday 2022. Aarzel daarom niet als je een lage prijs voor een iPhone 13 zit eind oktober. Haal hem dan meteen in huis want de kans is groot dat de prijs in november opnieuw zal stijgen.

Waar vind je de beste iPhone 13 Black Friday deals?

We hebben hierboven al kort de beste iPhone 13 deals van dit moment op een rij gezet. In Nederland en België vind je de beste deals gewoonlijk bij Amazon en Bol.com. Coolblue geeft je zelden goede deals en MediaMarkt is erg onvoorspelbaar met hun iPhone deals.

Sommige providers hebben daarnaast nog vaste pakketten met de iPhone 13, maar geven gewoonlijk geen speciale Black Friday kortingen. De prijzen van deze pakketten blijven zowel voor als na Black Friday op hetzelfde niveau zitten. Als je je iPhone met een mobiel abonnement wil kopen, is daar minder haast bij. Je verliest in principe niets als je hier wacht tot Black Friday, want misschien is er dit jaar wel een unieke deal.

Hoe goed zijn de Black Friday iPhone 13 deals dit jaar?

Laten we eerlijk zijn, vorig jaar waren de Black Friday deals niet om over naar huis te schrijven, maar de vraag was toch vrij groot. Dit jaar verwachten we dat de vraag lager zal zijn vanwege de hogere levenskost en energieprijzen.

Daarom denken we dat de aanbiedingen op Black Friday iets beter zullen zijn. Door de lancering van iPhone 14 zijn de prijzen van iPhone 13 met enkele tientallen euro's gedaald en een Black Friday deal kan daar nog eens enkele euro's af doen, waardoor we hopen op kortingen rond de 100 euro.

iPhone 13 of iPhone 14 kopen met Black Friday?

Dit is wat de meesten op dit moment denken. De iPhone 14 is de meest recente versie, maar heeft slechts kleine upgrades tegenover de iPhone 13. De processor is hetzelfde, het scherm ook en de camera is amper verbeterd. Toch is de prijs hier met meer dan 100 euro verhoogd. Zelfs zonder enige korting, is de iPhone 13 momenteel de beste keuze. Doe daar nog een korting bovenop en je moet gek zijn om de basisversie van de iPhone 14 in huis te halen.

Tegelijk heeft Apple de iPhone 13 Pro (Max) uit productie gehaald en moeten retailers van hun voorraad af. Daarom is dit een uitstekend moment om op zoek te gaan naar iPhone 13 Pro deals. Het is een iets oudere telefoon die je nog steeds geweldige prestaties, batterijduur en een uitstekende camera biedt.