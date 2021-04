Marvel's Secret Invasion : la future série Disney Plus pourrait relayer les films Avengers en seconde zone

La prochaine série étiquetée Marvel Cinematic Universe, Secret Invasion, nous promet un projet de grande envergure - si l'on en croit les dernières révélations concernant le casting de la future production Disney Plus. L'actrice Olivia Colman, tête d’affiche de The Crown sur Netflix et lauréate d’un Oscar pour La Favorite, serait en pourparlers pour rejoindre la série. Aux côtés de Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn dans celui du Skrull Talos.

Cette information provient de The Hollywood Reporter, qui ne dévoile aucun détail supplémentaire sur le rôle à venir de Mme Colman. Marvel Studios, de son côté, n’a toujours pas réagi à cette annonce… que nous jugeons fiable, compte tenu du sérieux de THR sur ce type d’actualités.

Kingsley Ben-Adir, de One Night in Miami, serait en lice pour jouer le méchant principal du show - dont le développement a été révélé le mois dernier.

Secret Invasion met en scène un groupe d’extraterrestres Skrulls qui tente d’infiltrer l’humanité. Elle est basée sur un crossover scénarisé par Brian Michael Bendis, dans de multiples publications Marvel entre 2008 et 2009. L’histoire démarre avec une révélation fracassante : certains des plus grands super-héros de la Terre sont en réalité des Skrulls sous couverture depuis plusieurs années. Une adaptation prometteuse donc, au sein du Marvel Cinematic Universe… mais créativement risquée.

On ne sait pas encore quand la série sera diffusée. Comme le tournage n'a pas commencé, nous devrions miser sur une découverte en 2022, au plus tôt. La production sera une exclusivité Disney Plus, avec Kyle Bradstreet (Mr Robot) sous la casquette de showrunner.

L’avenir du MCU se joue sur petit écran

Secret Invasion est l’un des arcs les plus impactants dans l’industrie des comics. Il fédère l’ensemble des personnages Marvel, et Kevin Feige en parle déjà comme un équivalent des deux derniers films Avengers, en capacités allouées.

Quelle ampleur prendront les ambitions de Marvel Studios pour cette série ? Tel que nous l’avons constaté avec WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, la société est prête à tout mettre en œuvre pour que ses séries télévisées deviennent plus populaires que la décennie de films précédente. Il se pourrait même que Secret Invasion devienne le point culminant de la phase 4 du MCU.