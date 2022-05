Fortnite : grâce à Microsoft, vous pouvez à nouveau jouer gratuitement sur votre iPhone

Après des années sans l'un des jeux les plus populaires au monde, les joueurs d'iOS et d'iPadOS peuvent enfin retrouver Fortnite grâce à Microsoft et Epic Games qui ont intégré Fortnite au Xbox Cloud Gaming. Tout le monde peut désormais y jouer sans avoir besoin d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Dans le cadre de la "mission de Microsoft visant à apporter la joie et la communauté du jeu aux joueurs où qu'ils soient", Fortnite peut désormais être joué sur n'importe quel téléphone ou tablette iOS, iPadOS, Android, ou PC Windows avec un accès à Internet via un navigateur Web. Et ce, sans avoir besoin de télécharger ou d'installer quoi que ce soit, à condition d'avoir un compte Microsoft.

Même si tout cela semble bien beau, le service Xbox Cloud Gaming est encore techniquement en version bêta et n'est donc disponible que dans 26 pays pour le moment. Vous aurez également besoin d'une connexion Internet rapide si vous voulez jouer sans interruption et sans trop de compression dans les graphismes de Fortnite.

Heureusement pour les fans de jeux mobiles qui ne sont pas très friands de Fortnite, dans le post Xbox Wire annonçant le retour glorieux de Fortnite sur les appareils iOS, Microsoft a indiqué qu'elle prévoyait de proposer d'autres jeux gratuits sur le service Xbox Cloud Gaming à l'avenir. Rien n'indique pour l'instant quels autres jeux gratuits seront disponibles.

Enfin libres !

En raison de la bataille juridique que se livrent Epic Games et Apple, Fortnite n'est pas officiellement disponible sur les appareils iOS depuis que l'application a été retirée de l'App Store en août 2020. Il existe toutefois un certain nombre de solutions de contournement permettant aux joueurs iOS d'obtenir leur dose de Fortnite.

Plus récemment, GeForce Now de Nvidia a permis aux joueurs iOS de jouer facilement à Fortnite via le navigateur Safari, à l'instar de ce que le Xbox Cloud Gaming de Microsoft permet désormais aux utilisateurs. Cela dit, les joueurs disposant de comptes GeForce Now gratuits ne pouvaient jouer qu'une heure à la fois sur une machine virtuelle assez basique.

Si cela a permis aux utilisateurs d'iOS et d'iPadOS de jouer à Fortnite avec modération, c'est loin d'être une solution idéale, car les restrictions du temps de jeu, sans parler de la liste d'attente du service, poussent les joueurs vers les niveaux GeForce Now payants. Microsoft ne fait heureusement pas cela actuellement, Fortnite étant disponible sans abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Avec plus de titres gratuits promis pour Xbox Cloud Gaming à l'avenir, nous devrons attendre et voir si les jeux gratuits le restent réellement sur le cloud, et si Microsoft est vraiment engagé dans sa mission de rendre les jeux plus accessibles aux personnes du monde entier.