Comment faire une recherche d'image inversée et pourquoi vous devriez le faire ?

(Image: © Gerd Altmann from Pixabay )

Lorsque vous entendez parler de recherche d'images inversées, la première chose qui vous vient à l'esprit est probablement le catfishing (usurpation d'identité) dans le cadre des rencontres en ligne. Cependant, il existe d'autres raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir utiliser un service de recherche d'images inversées. Dans cet article, vous en saurez plus sur les recherches d'images inversées, comment les effectuer et pourquoi elles sont importantes.

Qu'est-ce qu'une recherche inversée d'images ?

La recherche d'images inversées est une technique de recherche d'images en ligne basée sur le contenu (CBIR) qui utilise des algorithmes pour faire correspondre une image type avec une ou plusieurs images en ligne. Cela vous permet de localiser sa source, de trouver la même image avec une meilleure résolution et de voir où l'image apparaît en ligne.

Il existe plusieurs raisons d'utiliser les outils de recherche d'images inversées. Oui, certaines d'entre elles concernent les rencontres et le catfishing. D'autres raisons sont moins courantes mais tout aussi significatives. Nous allons les classer en trois grandes catégories : sociales, sécuritaires et personnelles.

Identifier et localiser une personne

(Image credit: Shutterstock / Tada Images)

Si vous faites des rencontres, il y a de fortes chances que vous essayiez de trouver des partenaires potentiels en ligne par le biais de services tels que Tinder. Bien sûr, avant de lire le descriptif d'un autre utilisateur, la plupart d'entre nous se concentrent sur les photos pour porter un jugement rapide. Mais, parfois, ces photos ne sont pas conformes à la réalité. C'est dans ces moments-là qu'une recherche d'image inversée peut s'avérer utile.

Cependant, le besoin social d'utiliser une recherche d'image inversée peut aller au-delà des rencontres.

Est-ce que c'est la bonne personne ? : Vous aimez ce que vous voyez, cependant, il n'y a que quelques photos de la personne sur le site de rencontres. Vous pouvez utiliser une recherche d'images inversée pour savoir si les photos se trouvent ailleurs, par exemple sur Facebook ou un autre site social. Si c'est le cas, vous pourrez trouver d'autres photos et même déterminer son nom complet ou réel, selon les circonstances.

Vous aimez ce que vous voyez, cependant, il n'y a que quelques photos de la personne sur le site de rencontres. Vous pouvez utiliser une recherche d'images inversée pour savoir si les photos se trouvent ailleurs, par exemple sur Facebook ou un autre site social. Si c'est le cas, vous pourrez trouver d'autres photos et même déterminer son nom complet ou réel, selon les circonstances. La personne est-elle célibataire? : Vous n'êtes probablement pas intéressé à sortir avec des personnes mariées. Toutefois, si les résultats de l'image inversée ont permis de déterminer le nom complet d'une personne, vous disposez maintenant de plus d'informations qu'il n'en faut pour en apprendre davantage sur cette personne, à commencer par son statut marital.

Vous n'êtes probablement pas intéressé à sortir avec des personnes mariées. Toutefois, si les résultats de l'image inversée ont permis de déterminer le nom complet d'une personne, vous disposez maintenant de plus d'informations qu'il n'en faut pour en apprendre davantage sur cette personne, à commencer par son statut marital. En savoir plus sur vous : Vous pourriez également bénéficier d'une recherche inversée de l'une de vos photos. Quelqu'un utilise-t-il vos images pour escroquer quelqu'un d'autre ? Y a-t-il des images de vous que vous préféreriez ne pas voir apparaître sur des sites Web publics ?

Vous pourriez également bénéficier d'une recherche inversée de l'une de vos photos. Quelqu'un utilise-t-il vos images pour escroquer quelqu'un d'autre ? Y a-t-il des images de vous que vous préféreriez ne pas voir apparaître sur des sites Web publics ? Localiser un individu : Les recherches d'images inversées sont tout simplement utiles pour identifier quelque chose. Cependant, vous pouvez également les utiliser pour trouver plus d'informations sur le lieu ou le site figurant sur une photo. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la région et, très probablement, d'autres photos.

Les recherches d'images inversées sont tout simplement utiles pour identifier quelque chose. Cependant, vous pouvez également les utiliser pour trouver plus d'informations sur le lieu ou le site figurant sur une photo. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la région et, très probablement, d'autres photos. Identifier des parents disparus depuis longtemps : Vous avez une boîte de photos de famille dans laquelle se trouvent des personnes que vous ne pouvez pas identifier ? Passez les images au crible d'une recherche d'images inversée, et vous en saurez peut-être plus sur la personne.

Repérer les tentatives d'usurpation

(Image credit: Shutterstock)

Il existe des personnes dangereuses dans le monde ; malheureusement, certaines publient de photos factices pour vous attirer dans une situation compromettante. Cela peut toucher aussi bien les particuliers que les entreprises.

Tentatives d'escroquerie : Si quelqu'un utilise de fausses images en ligne, il y a de fortes chances qu'il veuille profiter de la situation pour obtenir un gain financier de votre part. Pour cette raison, n'envoyez jamais d'argent à une personne que vous n'avez jamais rencontrée dans la vie réelle.

Si quelqu'un utilise de fausses images en ligne, il y a de fortes chances qu'il veuille profiter de la situation pour obtenir un gain financier de votre part. Pour cette raison, n'envoyez jamais d'argent à une personne que vous n'avez jamais rencontrée dans la vie réelle. Authentifier un collaborateur : Les entreprises d'aujourd'hui ne traitent pas seulement avec des collaborateurs locaux. Grâce à Internet, elles font également affaire avec des organisations et des personnes à l'étranger. Vous pouvez utiliser des outils d'imagerie inversée pour confirmer que les clients ou les investisseurs sont bien ceux qu'ils prétendent être - ou simplement un joli visage cherchant à vous escroquer.

Les entreprises d'aujourd'hui ne traitent pas seulement avec des collaborateurs locaux. Grâce à Internet, elles font également affaire avec des organisations et des personnes à l'étranger. Vous pouvez utiliser des outils d'imagerie inversée pour confirmer que les clients ou les investisseurs sont bien ceux qu'ils prétendent être - ou simplement un joli visage cherchant à vous escroquer. ... Ou une œuvre : Les recherches d'images inversées peuvent également authentifier des œuvres d'art et des photographies professionnelles. Vous pouvez ainsi vous assurer que le contenu est exact et que la personne qui propose les articles est légitime.

Les recherches d'images inversées peuvent également authentifier des œuvres d'art et des photographies professionnelles. Vous pouvez ainsi vous assurer que le contenu est exact et que la personne qui propose les articles est légitime. Protéger votre propriété intellectuelle : vous pouvez également utiliser une recherche d'image inversée pour vous assurer que quelqu'un ne prétend pas que vos œuvres d'art et vos photos sont les siennes.

Vérifier que votre identité n'est pas détournée

(Image credit: Pixabay)

Si vous avez déjà mis une photo en ligne, elle peut tomber entre de mauvaises mains. Par conséquent, il est probablement préférable de prendre un peu de temps chaque année et de passer quelques-unes de vos photos préférées dans un outil d'inversion d'image. Vous pourriez être surpris par ce que vous trouverez.

Une gestion en ligne simple : Les photos que vous avez postées quelque part lorsque vous étiez étudiant ne sont peut-être plus appropriées maintenant que vous êtes plus âgé. Un outil d'inversion d'image est une excellente ressource pour trouver ces photos oubliées depuis longtemps sur des sites web dont vous avez oublié l'existence, comme MySpace et autres.

Les photos que vous avez postées quelque part lorsque vous étiez étudiant ne sont peut-être plus appropriées maintenant que vous êtes plus âgé. Un outil d'inversion d'image est une excellente ressource pour trouver ces photos oubliées depuis longtemps sur des sites web dont vous avez oublié l'existence, comme MySpace et autres. Recherche d'emploi ou de formation : Il est essentiel de faire une recherche d'image inversée sur vous-même avant de postuler pour un emploi ou une université. Assurez-vous que les informations qui y figurent sont exactes et positives. Si ce n'est pas le cas, essayez d'y remédier.

Il est essentiel de faire une recherche d'image inversée sur vous-même avant de postuler pour un emploi ou une université. Assurez-vous que les informations qui y figurent sont exactes et positives. Si ce n'est pas le cas, essayez d'y remédier. Pour vous amuser : La recherche inversée d'images permet également de retrouver des amours perdues depuis longtemps, de vieux amis, etc. Passez une vieille photo dans l'un de ces outils et vous pourrez trouver où ces personnes vivent actuellement, ce qui est idéal pour renouer le contact.

Quels outils d'images inversées utiliser ?

(Image credit: Future)

Les résultats peuvent être trompeurs si vous recherchez un service d'image inversée en ligne. Bien qu'il puisse sembler que de nombreux outils soient disponibles, ce n'est pas le cas, car de nombreux résultats de recherche pointent vers les mêmes sites web. Il s'agit d'un exercice de liaison pour de nombreux propriétaires de sites Web qui cherchent à tirer profit du grand nombre de recherches d'"images inversées" effectuées chaque année.

Nos quatre outils d'inversion d'image préférés sont Google Image Search, TinEye, Bing et Pinterest Visual Search. Voici un bref aperçu de chacun d'eux.

Google Images

L'outil d'inversion d'image le plus populaire, Google Images, vous permet de télécharger une image ou de taper/coller son emplacement en ligne dans le champ de recherche. À partir de là, Google identifiera les images similaires dans ses résultats. L'outil de Google est populaire car il peut indexer des milliards d'images, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats. Cependant, le principal inconvénient est que vous ne pouvez pas utiliser l'outil directement sur un mobile, bien qu'il existe des solutions de contournement.

TinEye

L'application canadienne TinEye est également intéressante ; elle est disponible en version gratuite et payante, cette dernière offrant des recherches illimitées. TinEye comprend un grand moteur de recherche d'images inversées avec des milliards d'images. Il dispose d'extensions pour les navigateurs les plus courants, notamment Chrome et Safari. Cependant, il limite la taille des fichiers à télécharger à 20 Mo par fichier, ce qui peut affecter certaines recherches.

Bing Image Match

Bing Image Match de Microsoft est très facile à utiliser. Il offre la possibilité de télécharger des images pour la recherche ou en pointant vers son URL. Il fonctionne sur les appareils mobiles, et il existe même une application dédiée pour les iPhones. Certains utilisateurs en ligne affirment toutefois que les résultats de recherche de Bing sont loin d'être aussi bons que ceux de Google et de TinEye.

Pinterest

Enfin, il y a la recherche visuelle de Pinterest. Cet outil aide les utilisateurs à trouver des épingles similaires dans la vaste base de données de Pinterest. En fonction de vos centres d'intérêt, c'est une bonne chose (pour les utilisateurs de Pinterest) ou une mauvaise chose (il n'y a aucune possibilité de recherche en dehors de Pinterest). N'essayez pas d'utiliser cet outil pour identifier des personnes, car ce n'est pas le but. Cependant, ce qu'il peut faire, il le fait très bien.